Česká verze muzikálu Tarzan získala pochvalu i ze zahraničí

9:56 , aktualizováno 9:56

Muzikál Tarzan, který se hraje od podzimu v Divadle Hybernia, patří bezpochyby k tomu nejlepšímu, co lze nyní na české muzikálové scéně vidět. Spojení nádherné hudby Phila Collinse, tance a akrobacie, výborných hereckých výkonů a také příběhu, který je i dnes aktuální, to vše zažijete přímo vtaženi do džungle.