Největší hity Metalliky zazní v Praze v symfonických aranžích

8:39

Začátkem listopadu se do Prahy vrací unikátní celosvětově úspěšný classic-rock-crossover projekt „Symphonic Tribute to Metallica“ v podání Orion Band & Orchestra. Největší hity skupiny Metallica si fanoušci mohou přijít vychutnat do Divadla Hybernia.