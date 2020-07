Summer Arena 2020 přiveze do některých krajských města Lucii, Kabát nebo Čechomor

„Jde o unikátní projekt, kdy se během jednoho měsíce podařilo domluvit v jednotlivých městech atraktivní místa, kde se dá vybudovat na přechodnou dobu kulturní areál. Ten je navržen nejen velkoryse, ale splňuje i všechna aktuální nařízení MZČR a z toho vyplývající veškerá hygienická opatření,“ uvádějí pořadatelé na webových stránkách akce.

Doplnili, že nejde prvoplánově o rychlý výdělek pořadatelů a interpretů, ale především o snahu v této pro kulturu velmi nelehké době vyslat signál, že se něco děje, a že špička české hudební scény, byť v omezeném počtu, je schopna se dohodnout a odehrát i z jejich hlediska „menší“ koncerty pro omezený počet lidí.

Arény se podle pořadatelů budou jako běžné turné kapel posouvat z města do města tak, že v daném místě, kde je aréna postavena se odehraje předem daný počet koncertů, a vše se stěhuje dál. Například aréna v Praze, Brně, Ostravě a Liberci je vybavena profesionálními mobilními tribunami, které se v Česku používají jen na nejlukrativnější eventy.

V tomto případě vzal podle pořadatelů majitel v potaz historický rozsah spolupráce a nabídl symbolické podmínky odpovídající aktuální situaci. Stejně k tomu přistoupili všichni ostatní dodavatelé. Ať už jde o techniku, sanitu, či bezpečnostní prvky. Jsou to společnosti TOI TOI, Hofa Guard, Pink Panther Agency, a plno dalších. „Bez jejich přístupu by byl za běžných podmínek při těchto kapacitách celý projekt ekonomicky a logisticky naprosto nerealizovatelný,“ připomínají pořadatelé.

Aréna bude podle nich vybavena tou nejlepší dostupnou technikou a personálem, jaké jsou za běžných podmínek dostupné jen pro velké zahraniční a špičkové české eventy a interprety.

Pořadatelé připomínají, že tato série koncertů má především na nějaký čas do práce vrátit týmy lidí, kteří zajišťují klidný a profesionální výsledek vystoupení. „Běžně nejsou vidět, a přitom se žádný koncert bez jejich účasti a práce neobejde. Jako plno lidí nejen v Česku, i tito lidé aktuálně nemají žádnou práci, a zabývají se činností, která jim aktuálně umožňuje v podstatě holé přežití. Jejich honoráře nejsou nikterak přehnané, a práce není stabilní i za běžných podmínek,“ doplnili pořadatelé.

„Bude to pro všechny velká psychická vzpruha, a to minimálně do doby, než se nastolí podmínky, za kterých má smysl realizovat koncerty. Zatím je to opravdu jen gesto, a jak jsme již psali signál… poselství…,“ uzavírají pořadatelé na webu.

Více informací na: summer-arena.cz