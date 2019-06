Sting přijede s novou show My Songs, získejte volné vstupenky

My Songs bude dynamická show se zaměřením na nejoblíbenější Stingovy skladby a mapující kariéru tohoto šestnáctinásobného držitele ceny Grammy. V rámci koncertu zazní materiál jeho sólové kariéry, jakož i skladby skupiny The Police.

V Zámecké zahradě ve Slavkově u Brna Stinga doprovodí rocková kapela. Předskočí mu Vojtěch Dyk s B-Side Bandem a Lenka Nová s Petr Malásek Bandem.

Skladatel, zpěvák, autor, herec a aktivista Sting patří mezi nejvýraznější sólové umělce světa. Získal 10 cen Grammy, dvě Brit Awards, Zlatý Globus, cenu Emmy, cenu časopisu Billboard a cenu MusiCares 2004 v kategorii Osobnost roku, obdržel čtyři nominace na Oscara, na divadelní cenu Tony.

Je také členem Síně slávy skladatelů, získal ocenění Kennedy Center Honours, The American Music Award of Merit a The Polar Music Prize. Má čestné doktoráty hudby na University of Northumbria, na Berklee College of Music, na University of Newcastle upon Tyne a na Brown University.

Loni odjel turné se Shaggym ke společnému albu 44/876 a letos vydal desku předělaných písní My Songs, která uspěla u kritiky. Recenzi si přečtěte zde.