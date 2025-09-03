StarDance Tour startuje v Karlových Varech, zažijte StarDance z VIP patra Mattoni Areny

Letos se oblíbená taneční soutěž StarDance nekoná v tradiční podobě a po 18 letech na obrazovkách a po 12 odvysílaných řadách ji nahradí StarDance Tour. Ta startuje 27. září v Karlových Varech. Zažijte StarDance, kterou znáte z televizních obrazovek, živě, a ještě k tomu z VIP patra Mattoni Areny!

StarDance Tour 2025 zavítá i do Karlových Varů | foto: Ticketportal

Ve dvouhodinové show, kterou provedou moderátoři Marek Eben a Tereza Kostková, nebude chybět živý orchestr ani porota! Potkáte známé i nové tváře. A společně ohodnotíte taneční výkony párů, které se nesmazatelně zapsaly do historie StarDance. Každý pár předvede svůj nejlepší tanec ze soutěže.

To vše završí i další výjimečná hudební vystoupení a speciální taneční hosté.

Moderátoři StarDance Tour 2025 Tereza Kostková a Marek Eben
Kateřina Bartuněk Hrstková a Oskar Hes ve StarDance Tour (2025)
V Křížíkově pavilónu v Praze se uskutečnil přímý přenos soutěže České televize Stardance XI. Na snímku Adriana Mašková a Jan Cina.
Katarína Štumpfová a Leoš Mareš ve StarDance
Návštěvníci tak uvidí StarDance živě v hale spolu s hvězdami. Nahlédnou do zákulisí show, kde uvidí fungování televizní techniky. Na vlastní oči mohou porovnat, co se odehrává na tanečním parketu a co přenáší televizní obrazovka.

Navíc návštěvníci, kteří si zakoupí vstupenku do VIP Restaurace mají k dispozici samostatný vstup, polstrované sedadlo se skvělým výhledem na plochu, velký bar/bufet s možností rychlého občerstvení, toalety pouze pro VIP sektor, kuřáckou terasu a celkově lepší komfort pro svůj zážitek z přestavení.

Sedmnáct kamionů, dvě stě lidí. StarDance Tour je větší než Kabáti, hlásí režisér show

StarDance Tour pak pokračuje do Ostravy, Brna, Liberce, Pardubic a Prahy, kde rovněž můžete zažít neopakovatelnou atmosféru StarDance!

Buďte u toho, až budou v hale korunováni královna a král tanečního parketu právě ve vašem městě!

