Ve dvouhodinové show, kterou provedou moderátoři Marek Eben a Tereza Kostková, nebude chybět živý orchestr ani porota! Potkáte známé i nové tváře. A společně ohodnotíte taneční výkony párů, které se nesmazatelně zapsaly do historie StarDance. Každý pár předvede svůj nejlepší tanec ze soutěže.
To vše završí i další výjimečná hudební vystoupení a speciální taneční hosté.
Návštěvníci tak uvidí StarDance živě v hale spolu s hvězdami. Nahlédnou do zákulisí show, kde uvidí fungování televizní techniky. Na vlastní oči mohou porovnat, co se odehrává na tanečním parketu a co přenáší televizní obrazovka.
Navíc návštěvníci, kteří si zakoupí vstupenku do VIP Restaurace mají k dispozici samostatný vstup, polstrované sedadlo se skvělým výhledem na plochu, velký bar/bufet s možností rychlého občerstvení, toalety pouze pro VIP sektor, kuřáckou terasu a celkově lepší komfort pro svůj zážitek z přestavení.
Sedmnáct kamionů, dvě stě lidí. StarDance Tour je větší než Kabáti, hlásí režisér show
StarDance Tour pak pokračuje do Ostravy, Brna, Liberce, Pardubic a Prahy, kde rovněž můžete zažít neopakovatelnou atmosféru StarDance!
Buďte u toho, až budou v hale korunováni královna a král tanečního parketu právě ve vašem městě!