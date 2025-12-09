Koupit vstupenky
Muzikál Sněhová královna se dosud hrál řadu let s velkým úspěchem na předních divadelních scénách. Tentokrát se ale diváci mohou těšit na podívanou, která propojí svět hudby, tance a krasobruslení s dechberoucími výkony těch největších mistrů pohybu na ledě. Celé to bude korunovat unikátní scéna, světelná show i řada filmových projekcí.
Scénář na motivy pohádky napsali Jan a Alena Pixovi, o texty písní se postarali Kristýna Pixová a Ondřej Suchý. Písně v tomto muzikálu zpívají přední zpěváci naší hudební scény.
Hudby se ujal úspěšný skladatel a producent Zdeněk Barták, známý svým citem pro melodii i dramatický náboj. Výsledkem je krásná, líbivá hudba, která diváky okamžitě vtáhne do děje.
Kostýmy, které hrají důležitou roli ve vyprávění, jsou dílen předního návrháře Romana Šolce. Vytvořil působivé ledové šaty, snové kostýmy víl i temné hávy sil zla.
Příběh bude vyprávěn nejen pohybem na ledě, ale také písněmi a hereckými výkony, které vtáhnou diváky do známého i nově pojatého světa ledové královny. Diváky tak čeká příběh plný emocí, napětí, ale i naděje. Tak, jak jej kdysi zamýšlel sám Andersen.
Zpívá celá rodina. Patrasová hraje v muzikálu s dcerou i synem
Představení, které je uváděno na motivy muzikálu Sněhová královna, bude také uctěním památky velké bojovnice a kamarádky umělců, kteří s ní celá léta v tomto muzikálu hráli, Anně Julii Slováčkové. Anička muzikál spolu se svojí rolí milovala a doslova v něm excelovala.
Muzikál Sněhová královna slibuje rodinný zážitek, který potěší malé i velké diváky.