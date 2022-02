Smejko a Tanculienka - Tancuj, tancuj!

Ahoj Broučkové!

Smejko a Tanculienka k vám po roku a půl konečně přichází s novým představením Tancuj, tancuj!, ve kterém zazní ty nejnovější a nejznámější hity. Zažijeme společně Krásny deň, budeme honit Muchu, nerozhodných Smejka a Tanculienku rozsoudí až Kameň, papier, nožnice a kdyby pršelo, zachrání nás Kukino. Pak si napečeme Palacinky, navštívíme zemi pohádek s písničkami Išlo vajce na vandrovku a Líška a havran. Cestu do pravěku nám zpříjemní Hu alile. Dosť si zaskáčeme na trampolíně, ale hlavně se bude tančit s hity Mobil, Bez plastu, Doma, Máme tu leto a především Tancuj, tancuj!

Broučkové, těšíme se na vás na koncertech!

Vaši Smejko a Tanculienka



PŘI NÁKUPU 4 VSTUPENEK (společně v jednom nákupu) SI MŮŽETE VYBRAT DÁREK!

1. Voucher na DVD nebo

2. Voucher na měsíční předplatné ke všem našim filmům a pohádkám na kukino.tv

Dárek získáte výměnou za voucher u vstupu do sálu.



Představení trvá přibližně 60 minut a je vhodné pro všechny od 2 let.

Každý návštěvník (dospělý i každé dítě) musí mít platnou vstupenku!

Do sálu můžeme vpustit jen tolik osob, kolik je tam míst.



Vstupenky na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit a vytisknout on-line na ticketportal.cz - HOMEtickets!

ZTP/P info: dětem, které nedosáhly věku 16 let a zároveň jsou držiteli průkazu ZTP/P, bude po předložení zakoupené vstupenky a průkazu ZTP/P u vstupu před akcí proplaceno zpět 50% z ceny vstupenky.

PŘESUNUTÁ PŘEDSTAVENÍ:

Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti a nevyměňují se.

Pokud Vám nový termín nevyhovuje, lze požádat o vrácení vstupného, nejpozději však 28. ÚNORA 2022.

Vracení vstupného:

Vstupenky zakoupené na internetu - HOMEtickets: prostřednictvím refundačního formuláře

Vstupenky zakoupené na prodejním místě: vstupné vrátí totožné prodejní místo, je třeba odevzdat vstupenku.

POZOR! Platnost všech vstupenek uskutečněním akce zaniká! Přijďte!

