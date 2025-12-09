Koupit vstupenky
Světové a nadčasové divadelně poetické představení Snowshow (Francie) od roku 1993 okouzluje a podněcuje při tisícerých vystoupeních představivost všech diváků i odborné veřejnosti v desítkách zemí, stovkách měst. Žádná jiná show nenadchla tolik milionů diváků bez rozdílu národností, pohlaví, víry, charakteru či věku.
Jedná se o svébytný žánr, který i po takové době zůstává stále stejně spontánní a magický, jaký byl při premiéře, a soustavně vrací všechny dospělé zpátky do dětství.
Představení Slava’s Snowshow získalo více než 20 mezinárodních ocenění, včetně ceny Laurence Oliviera za nejlepší zábavný program, ceny Drama Desk či nominace na cenu Tony Award.
Kromě jednomyslného úspěchu u diváků ho vysoce oceňují i kritici, hodnotí ho jako „představení mimořádné divadelní kvality, které si nesmíte nechat ujít“, jak napsal London Daily Telegraph nebo „Srdce plesá…protože (Snowshow) vyvolává vlny smíchu i povzdechy blaženosti“, jak uvedl New York Times.
Hybner, Polívka, Turba? Podivuhodná česká trojice! vzpomíná Slava Polunin
Slava Polunin je nejuznávanějším žijícím klaunem a zakladatelem společnosti Slava’s Fools Unlimited. Jeho „Sněhová show“ náleží ke „klasice 20. století“.
Když se Slavy zeptáte, jak těžké je nést na bedrech břímě světového věhlasu, pak obvykle odpovídá, že není velký problém slávu unést, ale udržet ji tam.
Možná proto do jeho života nepatří nepřipravenost. Všechno co dělá, je totiž pečlivě a do detailu promyšlené a uvážené, jakkoli bláznivé, nevypočitatelné a dobrodružné se to může zdát. Má-li před sebou nějaký cíl, je precizní, puntičkářský a naprosto nesmlouvavý.