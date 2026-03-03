Koupit vstupenky
Výjimečný večer, symbolicky dva dny před samotným jubileem, nabídne skladby od zásadních hitů přes ty intimnější a symfonické verze písní v unikátních aranžích až po typicky energií nabitou světovou show.
Koncert bude nejen oslavou jeho života a tvorby, ale také poděkováním přátelům a fanouškům, kteří jej provázejí již více než třicet let. Chybět nebudou ani speciální hudební hosté spjatí s Richardovou kariérou.
Diváci se tak mohou těšit na velkolepou produkci, silné emoce i jedinečnou atmosféru narozeninového večera.
Pro nejvěrnější fanoušky je připraven balíček VIP Platinum, který držiteli zajišťuje exkluzivní místo v prvních třech řadách před pódiem, setkání a focení s Richardem Krajčem před začátkem koncertu či welcome drink.
Richard Krajčo je jedním ze spoluzakladatelů kapely Kryštof, která hraje od roku 1993, kdy ji dal dohromady v Havířově spolu s Biserem Arichtevem, Nikolajem Arichtevem, Jaroslavem Blahutem a Pavlem Studníkem. Skupina dosud vydala devět řadových alb.
Krajčo se ale nevěnuje jen hudbě. Diváci ho znají i jako divadelního a filmového herce. Vytvořil několik rolí mimo jiné na scéně Národního divadla a v současné době vystupuje v divadle Ungelt.
Hrál i ve filmech jako Krysař, Nuda v Brně, Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště, Post coitum či Křídla Vánoc.