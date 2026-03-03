Richard Krajčo slaví 50. narozeniny květnovým velkolepým koncertem v O2 areně

  13:24
Zpěvák Richard Krajčo slaví 50. narozeniny. A pro své fanoušky uspořádá 29. května 2027 koncert v pražské O2 areně. Večer nabídne průřez jeho dosavadní kariérou i historií kapely Kryštof.

Fotogalerie13

Zpěvák Richard Krajčo oslaví 50. narozeniny koncertem v pražské O2 areně | foto: Ticketportal

Koupit vstupenky

Výjimečný večer, symbolicky dva dny před samotným jubileem, nabídne skladby od zásadních hitů přes ty intimnější a symfonické verze písní v unikátních aranžích až po typicky energií nabitou světovou show.

Koncert bude nejen oslavou jeho života a tvorby, ale také poděkováním přátelům a fanouškům, kteří jej provázejí již více než třicet let. Chybět nebudou ani speciální hudební hosté spjatí s Richardovou kariérou.

Zpěvák Richard Krajčo oslaví 50. narozeniny koncertem v pražské O2 areně
Richard Krajčo v zákulisí StarDance XII (Praha, 14. října 2023)
Richard Krajčo (vpravo) během přípravy na vystoupení na festivalu Hrady CZ.
Karin Krajčo Babinská a Richard Krajčo
13 fotografií

Diváci se tak mohou těšit na velkolepou produkci, silné emoce i jedinečnou atmosféru narozeninového večera.

Pro nejvěrnější fanoušky je připraven balíček VIP Platinum, který držiteli zajišťuje exkluzivní místo v prvních třech řadách před pódiem, setkání a focení s Richardem Krajčem před začátkem koncertu či welcome drink.

Richard Krajčo je jedním ze spoluzakladatelů kapely Kryštof, která hraje od roku 1993, kdy ji dal dohromady v Havířově spolu s Biserem Arichtevem, Nikolajem Arichtevem, Jaroslavem Blahutem a Pavlem Studníkem. Skupina dosud vydala devět řadových alb.

RECENZE: Krajčovy písně si s orchestrem sedly, juchání bylo spíš na škodu

Krajčo se ale nevěnuje jen hudbě. Diváci ho znají i jako divadelního a filmového herce. Vytvořil několik rolí mimo jiné na scéně Národního divadla a v současné době vystupuje v divadle Ungelt.

Hrál i ve filmech jako Krysař, Nuda v Brně, Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště, Post coitum či Křídla Vánoc.

Vstupenky nabízíme ve spolupráci s Ticketportal.cz

Nepřehlédněte