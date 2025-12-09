Koupit vstupenky
Na koncertech 2. března v Kongresovém centru Praha a o den později v Bobyhall v Brně zahraje v doprovodu 12členného smyčcového orchestru nejkrásnější a nejmilovanější skladby svého repertoáru v koncertním programu „From Paris with Love“.
Jeho fanoušci se mohou těšit na klasiku, ale i světové hity populární scény a samozřejmě chybět nemůže ani jeho nejznámější skladba Balada pro Adeline.
„Bez živého vystupování a blízkého kontaktu s publikem si svůj život ani nedovedu představit,“ cituje umělce web ČT24.
Klavírista se ale pouští i do originálních projektů, například v únoru 2013 hrál v londýnské zoo.
V Londýně se nechtěly pářit želvy, tak jim objednali pianistu
Ta se uchýlila ke konejšivým tónům klavíru v naději, že se jí tak podaří přimět k páření želvy galapážské. Zoo proto najala Richarda Claydermana, aby hrál přímo v jejich pavilonu a pokusil se dostat želvy do správné romantické nálady.
Richard Clayderman hraje Baladu pro Adeline: