Nejúspěšnější klavírista všech dob, „Romantický princ“ Richard Clayderman se vrací do Česka. V Praze a Brně se začátkem března představí v doprovodu smyčcového orchestru.

Francouzský klavírista Richard Clayderman zahraje i v Praze a v Brně. | foto: Ticketportal

Na koncertech 2. března v Kongresovém centru Praha a o den později v Bobyhall v Brně zahraje v doprovodu 12členného smyčcového orchestru nejkrásnější a nejmilovanější skladby svého repertoáru v koncertním programu „From Paris with Love“.

Jeho fanoušci se mohou těšit na klasiku, ale i světové hity populární scény a samozřejmě chybět nemůže ani jeho nejznámější skladba Balada pro Adeline.

„Bez živého vystupování a blízkého kontaktu s publikem si svůj život ani nedovedu představit,“ cituje umělce web ČT24.

Klavírista se ale pouští i do originálních projektů, například v únoru 2013 hrál v londýnské zoo.

V Londýně se nechtěly pářit želvy, tak jim objednali pianistu

Ta se uchýlila ke konejšivým tónům klavíru v naději, že se jí tak podaří přimět k páření želvy galapážské. Zoo proto najala Richarda Claydermana, aby hrál přímo v jejich pavilonu a pokusil se dostat želvy do správné romantické nálady.

Richard Clayderman hraje Baladu pro Adeline:

