Rhythm of the Dance přivážejí do Česka irský oheň, rytmus a tradice

  11:34
Do České republiky se již potřetí vrací jedna z nejúspěšnějších irských tanečních a hudebních show – Rhythm of the Dance. Tentokrát v únoru 2026 přiveze do Prahy, Brna a Ostravy zcela nový, originální program, který propojuje špičkové stepaře, živou hudbu, bohatou výpravu a působivou scénu s velkoplošnými projekcemi.

Fotogalerie13

V listopadu do Česka přijede taneční soubor Rhythm of the Dance a přiveze tradici keltského tance a hudby | foto: Ticketportal

„Nejde jen o to zachovat irskou kulturu – my ji rozvíjíme a přinášíme na jeviště tak, aby oslovila lidi napříč kontinenty,“ popsal choreograf James Greenan. Jeho slova neklamou, show Rhythm of the Dance sklízí úspěch po celém světě.

Diváci se tak mohou těšit na večer plný energie, kde se střídají živelné scény s okamžiky, které čerpají z hlubokých kořenů irské hudby a tradic. Na pódiu se objeví nejen páry, jejichž dokonalá souhra bere dech, ale i sólové výkony temperamentních tanečníků a tanečnic, které tanečními kroky vyprávějí příběhy staré jako samotné Irsko.

Po celou dobu představení se rytmus hudby a energie tance prolínají. Každý krok tanečníků je podpořen živou hudbou, od tradičního bubnu bodhrán přes jemné tóny harfy až po flétny a housle. Zazní také zpěv v irské gaelštině, který přenese publikum do dávných časů a připomene bohatství keltského dědictví.

13 fotografií

Irská kultura a tanec už dávno překročily hranice ostrova. Z lidových slavností a hospodských sešlostí se jejich rytmy a melodie dostaly na velká jeviště světa, inspirovaly muzikály na Broadwayi, ovlivnily moderní tanec i populární hudbu. Charakteristické kroky, rychlý rytmus a silný hudební doprovod dokážou strhnout publikum od Tokia po Toronto – a právě tuto univerzální energii přiváží Rhythm of the Dance i do třech českých měst.

Rhythm of the Dance není jen o tanci. Je to i vizuálně hudební zážitek, kde hrají roli také krásné dekorace, kostýmy a moderní projekce, které dokreslují atmosféru jednotlivých scén. Tanečníci a hudebníci společně vytvářejí propojení minulosti s přítomností – od tradičních lidových tanců až po moderní choreografické prvky.

Témata: tanec, tanečník

