„Nejde jen o to zachovat irskou kulturu – my ji rozvíjíme a přinášíme na jeviště tak, aby oslovila lidi napříč kontinenty,“ popsal choreograf James Greenan. Jeho slova neklamou, show Rhythm of the Dance sklízí úspěch po celém světě.
Diváci se tak mohou těšit na večer plný energie, kde se střídají živelné scény s okamžiky, které čerpají z hlubokých kořenů irské hudby a tradic. Na pódiu se objeví nejen páry, jejichž dokonalá souhra bere dech, ale i sólové výkony temperamentních tanečníků a tanečnic, které tanečními kroky vyprávějí příběhy staré jako samotné Irsko.
Po celou dobu představení se rytmus hudby a energie tance prolínají. Každý krok tanečníků je podpořen živou hudbou, od tradičního bubnu bodhrán přes jemné tóny harfy až po flétny a housle. Zazní také zpěv v irské gaelštině, který přenese publikum do dávných časů a připomene bohatství keltského dědictví.
Irská kultura a tanec už dávno překročily hranice ostrova. Z lidových slavností a hospodských sešlostí se jejich rytmy a melodie dostaly na velká jeviště světa, inspirovaly muzikály na Broadwayi, ovlivnily moderní tanec i populární hudbu. Charakteristické kroky, rychlý rytmus a silný hudební doprovod dokážou strhnout publikum od Tokia po Toronto – a právě tuto univerzální energii přiváží Rhythm of the Dance i do třech českých měst.
Rhythm of the Dance není jen o tanci. Je to i vizuálně hudební zážitek, kde hrají roli také krásné dekorace, kostýmy a moderní projekce, které dokreslují atmosféru jednotlivých scén. Tanečníci a hudebníci společně vytvářejí propojení minulosti s přítomností – od tradičních lidových tanců až po moderní choreografické prvky.