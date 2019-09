Ragby: Česká republika vs. Maďarsko

Přijďte se podívat na první domácí utkání české reprezentace v nové sezóně, ve kterém naše reprezentace nastoupí proti národnímu týmu Maďarska a to v rámci turnaje Mistrovství Evropy. Zajímavým zpestřením tohoto utkání bude jak předzápas české reprezentace do dvaceti let, která nastoupí od 11:30 proti reprezentaci ze Slovenska, tak také promítání přímého přenosu utkání Mistrovství světa Nový Zéland vs, Jižní Afrika.