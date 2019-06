Ragby Česká republika-New Zealand Ambassador´s XV.

Ragbyový tým New Zealand Ambassador´s XV. opět v Praze! Již po páté zavítá výběrový tým z Nového Zélandu do ČR, aby se zde utkal s národním týmem v FCC rugby areně RC Tatra Smíchov. Vybojuje národní tým vítězství s týmem z nejragbyovější země světa? Nenechte si ujít tento ragbyový svátek a dorazte na hřiště Rugby Clubu Tatra Smíchov a to ve středu 26. června 2019, výkop v 18:00hod.

Zákaz vstupu se psy a s kočárky. Děti do 6 let vstup zdarma.

Slevy: Osoby ZTP a děti do 15 let 250.- pouze na stání.

Vstupenky VIP obsahují jídlo, pití a setkání s hráči