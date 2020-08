PRAGUE BURLESQUE - SUPERSONIC WOMEN

PRAGUE BURLESQUE - NEJEXOTIČTĚJŠÍ SHOW V PRAZE!



The Prague Burlesque Show - Supersonic Women

Prague Burlesque se vrací se svou spektakulární show! Nadzvukové ženy zaútočí na mračna a překonají hranice zvuku. Závod a rychlost jsou drogou pro Sonnyho Vargase a jeho pilotky!

V Praze neexistuje žádná jiná show, kde glamour potkává dekadenci. Zažijte explozi erotiky! Ponořte se do varietního světa plného exotických tanečnic a pěvců! Duel na hvězdné obloze!

Král Pražské burlesky Sonny Vargas, esence muže, vás odzbrojí svými písněmi. Nesrovnatelné talenty: Miss Cool Cat, Lady Mousellyca, Coca Valente a Hayley The Strange jsou neřízené střely a společně s Ritzy Dancers vybuchnou jako jaderná bomba.

Milenci, milenky - pojďme zažít nejlepší čas našich životů!



Afterparty: DJ Love Decoder



Vstup od 20:00 / Show začíná 21:30 [konec 23:30]

Divadlo je klimatizováno a opatřeno veškerým hygienickým a bezpečnostním opatřením pro vaše bezpečí a komfort.



Vstupné:

BAR - sezení kolem baru

ZÁKLADNÍ VSTUPNÉ - skvělé sezení

VIP TICKET - nejlepší místa s obsluhou

GOLD TICKET - první řada s obsluhou a 1/2 láhve MUMM šampaňského

VIP BALKON - jedna vstupenka pro až 20 osob na soukromý balkon



Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete

zakoupit a vytisknout on-line přímo na ticketportal.cz - HOMEtickets!!

Další info:

sedadla bez místenek / slevy NE / bezbariérový přístup ANO





