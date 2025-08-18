Koupit vstupenky
Již tradiční letní open-air akce jednoho z našich nejlepších FMX jezdců, Petra „Pilníka“ Piláta s názvem Pilníkovo pozdní odpoledne, nabídne všem velkým i malým fandům adrenalinu, motorek, FMX a zábavy čtyři hodiny nabité programem.
Vedle FMX exhibic a závodů, v čele s Petrem Pilátem a těmi nejlepšími jezdci od nás i ze zahraničí, se mohou návštěvníci těšit i na BMX show v podání českých hvězd BMX scény, gymnastiku a skoky na trampolíně, parkurovou show nebo celou řadu soutěží a zábavy i pro ty nejmenší návštěvníky.
Novinkou letošního ročníku bude také živé vystoupení rockové kapely Zakázaný ovoce.
Areál se pro diváky otevírá ve 13:00. Cena vstupenky v předprodeji je 299 korun, děti do výšky 140 centimetrů mají vstup zdarma, stejně jako senioři nad 70 let.
Bojoval o život. Teď už je ale Pilát zpět a ukáže se v Praze
Lze zakoupit i VIP vstupenky, se kterými mají návštěvníci exkluzivní přístup přímo do depa, all-inclusive catering, lepší a bližší výhled na akci. Rovněž se mohou podívat na motorky zblízka, vyfotografovat se s jezdci či využít speciální slevu na merchandise Petra Piláta.