Pilníkovo pozdní odpoledne nabídne adrenalinové zážitky pro celou rodinu

  9:25
Další Pilníkovo pozdní odpoledne se blíží. Již devatenáctý ročník této adrenalinové open-air show se odehraje již v sobotu 23. srpna v Čerčanech. Na programu je vedle FMX exhibic a závodů, v čele s Petrem Pilátem a těmi nejlepšími jezdci od nás i ze zahraničí, i například hudební vystoupení či atrakce pro nejmenší.

Fotogalerie4

Jeden z našich nejlepších FMX jezdců Petr „Pilník“ Pilát | foto: Ticketportal

Již tradiční letní open-air akce jednoho z našich nejlepších FMX jezdců, Petra „Pilníka“ Piláta s názvem Pilníkovo pozdní odpoledne, nabídne všem velkým i malým fandům adrenalinu, motorek, FMX a zábavy čtyři hodiny nabité programem.

Jeden z našich nejlepších FMX jezdců Petr „Pilník“ Pilát
Petr „Pilník“ Pilát během vystoupení na akci nazvané Pilníkovo pozdní odpoledne
Pilníkovo pozdní odpoledne doplní živé vystoupení rockové kapely Zakázaný ovoce
Petr „Pilník“ Pilát opět pořádá Pilníkovo pozdní odpoledne
4 fotografie

Vedle FMX exhibic a závodů, v čele s Petrem Pilátem a těmi nejlepšími jezdci od nás i ze zahraničí, se mohou návštěvníci těšit i na BMX show v podání českých hvězd BMX scény, gymnastiku a skoky na trampolíně, parkurovou show nebo celou řadu soutěží a zábavy i pro ty nejmenší návštěvníky.

Novinkou letošního ročníku bude také živé vystoupení rockové kapely Zakázaný ovoce.

Areál se pro diváky otevírá ve 13:00. Cena vstupenky v předprodeji je 299 korun, děti do výšky 140 centimetrů mají vstup zdarma, stejně jako senioři nad 70 let.

Bojoval o život. Teď už je ale Pilát zpět a ukáže se v Praze

Lze zakoupit i VIP vstupenky, se kterými mají návštěvníci exkluzivní přístup přímo do depa, all-inclusive catering, lepší a bližší výhled na akci. Rovněž se mohou podívat na motorky zblízka, vyfotografovat se s jezdci či využít speciální slevu na merchandise Petra Piláta.

