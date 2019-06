Vstup umožněn 18:30 Phil Collins se vrací na koncertní pódia. Jeden z nejvýznamnějších britských hudebníků se v rámci evropského koncertního turné STILL NOT DEAD YET LIVE! vrátí i do České republiky. "Myslel jsem si, že budu v klidu odpočívat", říká Phil o svém návratu, "ale díky fanouškům, mé rodině a podpoře některých mimořádných umělců jsem znovu objevil svou vášeň pro hudbu a koncertování. Nastal čas si to všechno zopakovat a jsem opravdu nadšený. Přijde mi to jako správná věc." Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo síť Ticketportal neručíme. Tisková zpráva Pokyny pořadatele