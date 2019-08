Parov Stelar se s novou deskou a pódiovou scénou vrátí do Prahy

Rakouský hvězdný DJ a hudebník Parov Stelar na letošní rok oznámil nové album, z něhož v březnu zveřejnil první singl s videoklipem pod názvem Gringo. Videoklip Gringo byl vytvořen speciální metodou, při které bylo vytištěno a ručně kolorováno, naskenováno a poté sestříháno na 1600 obrázků. Parov Stelar dnes oznámil, že se na podzim vrátí do Prahy, aby 29. listopadu roztančil publikum holešovické Tipsport Arény.

Poté, co rok 2018 zasvětil turné k předchozímu albu The Burning Spider, bude Parov Stelar na pódiích i letos. Tento rok však přinese zcela novou scénu, světelnou show a vizuály, které budou větší a lepší, než kdy jindy. Novinkou roku 2019 bude také představení neuvěřitelné zpěvačky Eleny Karafizi, která se letos připojila ke kapele. S osmi hudebníky na pódiu a zbrusu novou muzikou nebyla kapela nikdy natěšenější na reakce svých fanoušků na nejrůznějších místech planety. Parov Stelar se letos chystá vydat další skvělé album, představující to nejlepší z hudební produkce, pro kterou je synonymem.

Marcus Füreder aka Parov Stelar, jehož první EP KissKiss pod názvem Parov Stelar vyšlo před 15 lety, nedávno také uspěl v Amadeus Austrian Music Awards 2019, kde zvítězil v kategorii Electronic / Dance. Je to již několikáté jeho ocenění v rakouských hudebních cenách.

