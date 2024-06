Otáčivé hlediště zve na Rozum a cit či portrét Egona Schieleho

Začátek sezony promění krumlovské zámecké zahrady v romantický anglický venkov. Režie ředitelky Jihočeského divadla Martiny Schlegelové totiž vdechne život románovým postavám Jane Austenové v divadelní adaptaci románu Rozum a cit.

„Otáčivé hlediště umožňuje filmové vyprávění. Myslím, že v případě této inscenace to bude ještě výraznější. Pracujeme s principem otáčení, střihem, hudbou a zvukovým designem tak, aby měl divák pocit, že se sám ocitl uprostřed filmu. A kolem něj jezdí kočáry, probíhají plesy, souboje i letní bouře,“ popsala Schlegelová. Dramaturgie se ujala současná umělecká šéfka činohry Olga Šubrtová.

Pro milovníky moderního tance, pro každou duši fascinovanou přírodou, pro zvědavce zkoumající hranice lidského těla, pro každého, koho láká malířská paleta i pro ty, co rádi otevírají dveře fantaziím je určeno představení Egon Schiele - Autoportrét.

Podle Lukáše Trpišovského z režisérského dua SKUTR se mohou diváci těšit na výjimečnou choreografii Jana Kodeta či atmosféru místa, kde Schiele nalezl svůj výtvarný jazyk. „Ta inscenace má svou magickou atmosféru, která vtahuje. I díky mimořádným kostýmům, scénografii a hudbě,“ doplnil Trpišovský. Taneční inscenace je na programu na Otáčivém hledišti od 26. července do 3. srpna.

Známé rčení říká, že historie se opakuje. Malé divadlo ji letos zopakuje úplně celou v pouhých sedmdesáti minutách již naposledy. Kompletní průvodce dějinami našich předků je zábavnou podívanou pro celou rodinu a stejně jako některé další inscenace z dílny Malého divadla Úplně celá česká historie dokazuje, že se nesmírně pobaví nejen děti, ale i dospělí. Dobrodružný exkurz do hlubin české historie startuje před Otáčivým hledištěm již 8. června a potrvá po dobu celých letních prázdnin.

Kromě toho návštěvníky čekají i další představení jako například komedie o dvojnících s názvem Ženy Jindřicha VIII. aneb Chudák králem. Krále Jindřicha a hospodského Jindru diváci zastihnou od 28. června do 20. července. Tajemný hrabě Dracula naopak zámeckou zahradu zahalí do hororové atmosféry a kompletně uzavře letní sezonu 8. září. Komické situace z pera autorské dvojice Voskovce a Wericha propojí v muzikálu Divotvorný hrnec melodické evergreeny Burtona Lanea v termínu od 9. do 18. srpna.