OSM ŽEN, ND moravskoslezské

Divadlo Antonína Dvořáka

Smetanovo náměstí 3104/8A, Ostrava - Moravská Ostrava



ROBERT THOMAS

Překlad Milena Tomášková, Josef Tomášek

Režie Ivan Krejčí

Dramaturgie Adam Gold

Scéna Milan David

Kostýmy Marta Roszkopfová



Jedna z nás lže a ta je vražedkyní! Ale ostatní lžou taky… Musíme k sobě být upřímnější!

"Spíme asi obě se stejnými muži! A protože lžete, abyste mě do toho namočila, řeknu tedy, proč jste mi těch sto franků dala. V okamžiku, kdy jsem vstoupila k pánovi, jste mu právě řekla: ‚Jestli mi nedáš ty peníze, zabiju tě!‘"



Zasněžená venkovská usedlost, dočasně odříznutá od vnějšího světa. Pán domu je ráno nalezen v ložnici s dýkou v zádech. V domě zůstalo osm žen. Každá z nich má k zavražděnému nějaký vztah… Charaktery se tříbí a odhalují ve své pravé podstatě. Anebo přece jen něco zůstává skryto?

Která z žen je onou nebezpečnou vražedkyní? Jeho úchvatná manželka, citlivá setra, švagrová, přísná stará panna, oddaná hospodyně, tchýně, jedna ze dvou rozkošných dcer nebo nová komorná? A jak to může dopadnout, když se vyšetřování ujme osm odhodlaných amatérek?

Místy hororová komedie se záludnou detektivní zápletkou plná napětí, vtipné ironie a hereckých příležitostí. To je hra Osm žen Roberta Thomase, mistra důvtipných a promyšlených dějových zvratů.

Premiéra 16.01.2020, Divadlo Antonína Dvořáka



