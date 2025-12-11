O2 universum ožije hudbou Johna Williamse ke Star Wars či Harry Potterovi

  14:46
Světový vánoční koncert génia filmové hudby Johna Williamse se po loňském úspěchu vrací do České republiky! Těsně před koncem roku zazní v O2 universu ikonické skladby k filmovým ságám jako je Harry Potter, Indiana Jones, Star Wars, Jurský park či vánoční Sám doma nebo dojemný ET mimozemšťan v originální koncertní show.

Fotogalerie9

Světový vánoční koncert génia filmové hudby Johna Williamse se po loňském úspěchu vrací do Česka, v Praze zazní hudba ze Star Wars či Harry Pottera | foto: Ticketportal

Koupit vstupenky

Filmovou hudbu zahraje na koncertě 29. prosince The City of Prague Philharmonic Orchestra pod taktovku světově uznávaného dirigenta Pete Harrisona v doprovodu velkého pěveckého sboru.

John Williams, autor hudby k více než stovce filmů, držitel pěti Oscarů, 54 nominací na Oscara a 25 cen Grammy, vtiskl svůj nezaměnitelný rukopis nejslavnějším snímkům stříbrného plátna. Během večera se diváci mohou těšit nejen na skvělý výkon velkého symfonického orchestru a pěveckého sboru, ale také na projekce, audiovizuální efekty a poutavé příběhy ze zákulisí vzniku nejslavnějších skladeb.

Světový vánoční koncert génia filmové hudby Johna Williamse se po loňském úspěchu vrací do Česka, v Praze zazní hudba ze Star Wars či Harry Pottera
Oscarový skladatel filmové hudby John Williams. (26. dubna 2023)
Jedinečná show „The Universe of John Williams“ v podání The City of Prague Philharmonic Orchestra.
Z představení The Universe of John Williams
9 fotografií

Na pražském koncertě zazní i epická melodie k filmu Star Wars, kterou George Lucas považoval za „duši celé ságy“, i dobrodružná hudba Jurského parku. Chybět nebude ani magická atmosféra hudebního doprovodu k filmům o Harry Potterovi, kde Williams vytvořil ikonickou „Hedwig’s Theme“ během jediného víkendu, nebo nezaměnitelný hudební doprovod k Indiana Jonesovi, který se během let stal synonymem dobrodružství nejen díky charismatickému výkonu slavného herce Harrisona Forda.

Spolupráci na filmu Schindlerův seznam, který byl nakonec oceněn sedmi Oscary, mimo jiné právě za hudbu, Williams zpočátku odmítal se slovy: „Jste Spielberg, zasloužíte si lepšího skladatele.“ Spielberg mu ale odpověděl: „Možná ano, ale všichni lepší jsou mrtví.“

Filmovou hudbu vlastně moc rád nemám, přiznal oscarový skladatel John Williams

Diváci pražského koncertu uslyší i další hudební motivy včetně hrdinského tématu Supermana nebo strhujících pasáží z válečného dramatu Zachraňte vojína Ryana, ve kterých Williams mistrně pracuje s tichými, až intimními momenty. A samozřejmě nebude chybět ani slavné téma inspirované vánoční koledou z filmu Sám doma.

Zažijte konec roku s kultovní filmovou hudbou, která navždy změnila svět a nechte se unést fantazií nejúspěšnějšího filmového skladatele všech dob. Velkolepý zážitek živého symfonického orchestru s pěveckým sborem podtrhnou projekce i poutavé příběhy ze zákulisí.

Vstupenky nabízíme ve spolupráci s Ticketportal.cz

Nepřehlédněte