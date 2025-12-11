Koupit vstupenky
Filmovou hudbu zahraje na koncertě 29. prosince The City of Prague Philharmonic Orchestra pod taktovku světově uznávaného dirigenta Pete Harrisona v doprovodu velkého pěveckého sboru.
John Williams, autor hudby k více než stovce filmů, držitel pěti Oscarů, 54 nominací na Oscara a 25 cen Grammy, vtiskl svůj nezaměnitelný rukopis nejslavnějším snímkům stříbrného plátna. Během večera se diváci mohou těšit nejen na skvělý výkon velkého symfonického orchestru a pěveckého sboru, ale také na projekce, audiovizuální efekty a poutavé příběhy ze zákulisí vzniku nejslavnějších skladeb.
Na pražském koncertě zazní i epická melodie k filmu Star Wars, kterou George Lucas považoval za „duši celé ságy“, i dobrodružná hudba Jurského parku. Chybět nebude ani magická atmosféra hudebního doprovodu k filmům o Harry Potterovi, kde Williams vytvořil ikonickou „Hedwig’s Theme“ během jediného víkendu, nebo nezaměnitelný hudební doprovod k Indiana Jonesovi, který se během let stal synonymem dobrodružství nejen díky charismatickému výkonu slavného herce Harrisona Forda.
Spolupráci na filmu Schindlerův seznam, který byl nakonec oceněn sedmi Oscary, mimo jiné právě za hudbu, Williams zpočátku odmítal se slovy: „Jste Spielberg, zasloužíte si lepšího skladatele.“ Spielberg mu ale odpověděl: „Možná ano, ale všichni lepší jsou mrtví.“

Diváci pražského koncertu uslyší i další hudební motivy včetně hrdinského tématu Supermana nebo strhujících pasáží z válečného dramatu Zachraňte vojína Ryana, ve kterých Williams mistrně pracuje s tichými, až intimními momenty. A samozřejmě nebude chybět ani slavné téma inspirované vánoční koledou z filmu Sám doma.
Zažijte konec roku s kultovní filmovou hudbou, která navždy změnila svět a nechte se unést fantazií nejúspěšnějšího filmového skladatele všech dob. Velkolepý zážitek živého symfonického orchestru s pěveckým sborem podtrhnou projekce i poutavé příběhy ze zákulisí.