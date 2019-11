NAZARETH - TATTOOED ON MY BRAIN TOUR

50th Anniversary Tour

Legendární kapela Nazareth představí nové album v rámci výročního turné! Nové, již DVACÁTÉ ČTVRTÉ! studiové album Nazareth posluchače podle zakladatele kapely Petea Agnewa "určitě donutí vyskočit z vlastních ponožek“.

Album s pořádným názvem "Tattooed On My Brain" obsahuje ďábelský tucet písní napsaných samotnou kapelou. CD vyšlo na podzim 2018 a Nazareth se k jeho podpoře vydávají na výroční turné, během něhož plánují i koncert v České republice.

Od založení kapely v roce 1968 se většina jejích alb stala nesmrtelnou klasikou rocku. Alba vydaná během jejich zlaté éry, Razamanaz (1973), Loud’n’proud (1973), Rampant (1974), Hair Of The Dog (1975) a Close Enough For Rock'n'Roll (1976) jsou opravdovými mistrovskými díly hard-rocku, která získala více jak 50 zlatých a platinových ocenění, a balada "Love Hurts" pořád zůstává lídrem playlistů rádií po celém světě.

Ale Nazareth neplánují zůstat jen na tom, čeho už dosáhli. Vypalovačka "Pole to Pole", kterou představili rádiím, potvrzuje jejich prohlášení, že album je "jedním z nejlepších v historii kapely".

Nadcházející koncerty se tak stanou opravdovým dárkem pro fanoušky a skvělou oslavou kulatého výročí velké kapely!



Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete

zakoupit on-line přímo na ticketportal.cz a ihned vytisknout - HOMEtickets!!

Další info:

slevy NE / bezbariérový přístup ANO / vstupenka do sektoru "ZTP/P-DISABED" platí pro dvě osoby - pro vozíčkáře a ostatní držitele průkazu ZTP/P a pro jednu osobu jako doprovod. Oba návštěvníci musí do místa konání vstoupit současně a nárok na vstupenku ZTP/P je třeba prokázat příslušným průkazem.