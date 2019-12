Muzikálová Jane, Ivana Korolová, je těhotná. V Tarzanovi chce hrát i dál

„S muzikálem Tarzan chci pokračovat, dokud to půjde. Nesmírně mě baví, i když je to zatím to nejnáročnější, v čem jsem v divadle hrála. Zatím mám takový plán, že bych se od září do divadla ráda vrátila. A už v létě nás čekají koncerty s kapelou.“ vysvětlila Iana Korolová.

Přestože nejvíce akrobatických kousků má v představení Tarzan opičí smečka, některé scény se budou muset s ohledem na těhotenství drobně upravit.

Z dítěte má velkou radost herečka i její manžel, bubeník Jiří Veselý. „Před půl rokem jsem vypustila do světa svůj videoklip V tom, kde s nadsázkou popisuji, jaké bude asi těhotenství a teď si to vyzkouším na vlastní kůži. Všichni říkají, že to stojí za to a já se na to začínám strašně moc těšit. Oba jsme s manželem velmi šťastní,“ dodala Korolová, která se v roli Jane alternuje s Petrou Vojtkovou.

Utáhnout pokračování sezony jen s jednou zpěvačkou není možné, takže než Ivana Korolová bude muset na mateřskou, Divadlo Hybernia plánuje najít novou představitelku Jane, která musí mít kromě pohybového a pěveckého talentu, také značné herecké zkušenosti, včetně komediální roviny.

Muzikál Tarzan podle české i zahraniční kritiky patří k tomu nejlepšímu, co současná muzikálová scéna u nás v posledních letech nabídla.