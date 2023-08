MLČETI ZLATO (D. Morávková/J. Čenský)

KŘIŽANSKÉ LÉTO 2023 NA TICKETPORTAL.CZ



ERIC ASSOUS: MLČETI ZLATO

Režie Antonín Procházka

Překlad Alexander Jerie

Scéna Renata Štefková

Kostýmy Lenka Polášková

Hrají

Jan Čenský, Dana Morávková, František Skopal / Robert Hájek, Dominika Býmová / Ivana Korolová / Karolína Vágnerová



Ne každá pravda je hezká, tak proč s ní chodit ven.

Francouzská komedie

Gaspard a Clémence jsou ještě relativně mladí senioři s velmi slušným důchodem. Žijí v krásném bytě, a až na občasné drobné půtky, které jsou jen výrazem jejich temperamentu, je všechno, jak má být. Jejich syn Lucas se oženil s krásnou Manon a mají spolu malého syna Roberta, kterého rodiče čas od času hlídají. To vše až do dne, kdy před rodiči dojde mezi Lucasem a Manon k prudké hádce. Manon má totiž milence a odjíždí s ním na dovolenou.

Když oba mladí odejdou, dojde mezi manželskými partnery k debatě na téma co s nimi dál. Má se Lucas rozvést? Gaspard je pro, Clémence proti. Netrvá to dlouho, názory se vyměňují stále rychleji, až dojde k jisté verbální nešikovnosti a na světlo vyplouvají dlouho pečlivě zasunutá tajemství. Šok, úžas, ohromení.....

Určitým věcem je vždy moudré se vyhnout. Ne každá pravda je hezká a může ublížit. Tak proč s ní chodit ven.

Premiéra 02.03.2022, Divadlo Lucie Bílé



Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit a vytisknout online přímo na ticketportal.cz - HOMEtickets!!

Další info:

slevy v předprodeji NE / bezbariérový přístup NE / zvláštní sektor či umístění pro vozíčkáře a držitele průkazu ZTP/P NE

-TH-