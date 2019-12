Mistrovství světa v motokrosu MXGP 2020

Mistrovství světa v motokrosu tříd MXGP, MX2 2020Staňte se součástí jednoho z nejprestižnějších motoristických závodů konaných na území České republiky v roce 2020. Navštivte motokrosový areál Loketské serpentiny v Lokti, kde se bude konat Mistrovství světa v motokrosu ve třídách MXGP a MX2.Přijďte podpořit naše jezdce a sledovat ty nejlepší na světě!Závody EMX 2t + EMX85 + EMX65Stejně jako v loňském roce je součástí akce vložený závod ze série podniků EMX 2t a dále jednorázový finálový závod o titul FIM EUROPE MISTR EVROPY V MOTOKROSU ve třídách EMX 85 + EMX 65, kterého se v každé třídě zúčastní 40 nejlepších jezdců z celého světa.VSTUPENKY:Žádná za vstupenek neumožňuje vstup do depa!Vstupenky Standad jsou na stání, kryté sezení zajišťují pouze vstupenky VIPVSTUPENKY VIP AČR SILVER (jednodenní) a VIP AČR GOLD (dvoudenní)Zóna AČR VIP s velkoprostorovým párty stanem s podlahou, hledištěm a krytým sezením přímo u cíle a s exkluzivním výhledem na start. V prostoru AČR VIP jsou umístěny TV s přímým přenosem z trati a s live časomírou. Catering nabízí studenou i teplou kuchyni a nápoje po celou dobu provozu. V ceně vstupenky je i parkování vozidel AČR VIP v prostoru na začátku diváckého parkoviště.PARTY 25.07.2020Sobotní večer po ukončení závodů pokračuje Party až do ranních hodin. Vstup na Party je v ceně vstupenek na sobotu 25.07.2020 a v ceně vstupenek dvoudenních.Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit a vytisknout on-line na ticketportal.cz - HOMEtickets!každý návštěvník musí mít vlastní vstupenku / vstupenky jsou nepřenosné, u vstupu budou vyměněny za pásku (hand strip) / děti s výškou postavy méně než 150 cm - zlevněná vstupenka platná na oba dva dny (neplatí pro vstup do VIP zóny)ZTP/P info