Evropská autokrosová elita se začátkem prázdniny sejde v Nové Pace

Program začne v pátek 30.6. od 13:00 administrativními a technickými přejímkami a registrací předepsaných pneumatik pro divize Buggy 1600 a Super Buggy.

V sobotu pak program zahájí v 9:30 seznamovací trénink (Warm-Up). První měřený trénink je na programu od 11:10 hodin, druhý pak od 13:50 hodin. Vyvrcholením sobotního závodního programu bude první série kvalifikačních rozjížděk od 16:30 hodin.

Nedělní program bude zahájen druhou sérií rozjížděk, a to již od 8:00. Následovat bude slavnostní zahájení a představení jezdců od 10:30. V 11:45 bude zahájena třetí série kvalifikačních rozjížděk. Vyvrcholením celého víkendového závodního programu pak budou semifinálové a finálové jízdy, které jsou naplánovány od 14:30.

Po skončení každého finále bude následovat vyhlášení vítězů v prostoru startu.

Nová Paka je považována za nejlepší evropskou trať co se týče náročnosti a profilu. V tamní Štikovské rokli se autokros jezdí již od roku 1971. První mezinárodní závod v autokrosu se tam jel v roce 1978 a první závod mistrovství Evropy o rok později. Od té doby prošlo závodiště podle pořadatelů celou řadou úprav, aby odpovídalo regulím a požadavkům FiA na bezpečnost. V roce 2014 zde byl vybudován asfaltový start. Nová Paka v autokrosu je to samé jako Monte Carlo ve Formuli 1 a říká se: „Kdo nejel Paku, nejel autokros“, připomínají pořadatelé.

„Nová Paka je pro nás domácím evropským závodem, což s sebou přináší také spoustu na jiných závodištích nepoznaných situací. Je to pro mě závod s největším nervovým vypětím, protože se ode mě očekává úspěch, ale na druhou stranu, když se to podaří, tak to je zase úplně nejvíc. Dále je to jinde nezažitelná divácká kulisa, kdy při najíždění na start slyším přes všechny ty hluky, které vydává auto, fanoušky, kteří nás „uvedou do varu“ ještě před startem jízdy,“ popsal atmosféru úřadující Mistr Evropy a Mistr ČR divize Super Buggy a trojnásobný vítěz novopackého závodu v divizi Buggy 1600 Petr Nikodém.

„Samozřejmě se budeme snažit dovézt tu naši vlajku až na vrchol, auto bude určitě perfektně připravené, ale k vítězství v závodu je potřeba i trocha toho štěstí, protože kandidátů na výhru je zde mnoho,“ připojil Nikodém.

Pro diváky, jezdce a jejich týmy pořadatelé připravili také bohatý doprovodný program, který začne v pátek v podvečer. Na podiu v bezprostřední blízkosti závodiště se odehraje produkce DJ a vystoupení kapel jak v pátek, tak i v sobotu večer, kdy vystoupí kapela Fénix, jenž je mimochodem také autorem hymny novopackého autoklubu.

Sobotní doprovodný program bude zakončen kolem 22:30 ohňostrojem.

V neděli pak v prostoru startu budou o přestávkách vystupovat mažoretky a představí se i motocyklový kaskadér (Stuntrider) Pavel Vik.

Chybět ale nebude ani tradiční slavnostní zahájení včetně prezentace jezdců. Nová Paka je známá svou jinde nenapodobitelnou diváckou kulisou a účast na prezentaci jezdců před diváky zaplněnými a povzbuzujícími stráněmi je pro jezdce opravdovým zážitkem, připomněli pořadatelé. Důkazem toho je podle nich i účast mnoha jezdců, kteří se jiných závodů Mistrovství Evropy nezúčastňují.