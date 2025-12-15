Koupit vstupenky
Koncerty 3. a 4. března 2026 nabídnou průřez největšími hity Mireille Mathieu, mezi nimiž nebudou chybět její nezapomenutelné písně jako „Mon Credo“, „La Paloma Adieu“, „Une femme amoureuse“, „Santa Maria de la mer“ či „Paris en colère“. Fanoušci se mohou těšit na emotivní večer plný francouzského šansonu, nezaměnitelného hlasu a jedinečné atmosféry, jakou dokáže vytvořit právě Mireille Mathieu.
Během své dlouhé a úspěšné kariéry prodala Mireille Mathieu přes 130 milionů desek a vystoupila na nejvýznamnějších pódiích celého světa. Vždy okouzlovala publikum nejen svým krásným a nezaměnitelným hlasem, ale také svým elegantním vystupováním a charismatem. Její hudební repertoár zahrnuje nejen šansony, ale i písně ve více než deseti jazycích, díky čemuž si získala srdce posluchačů napříč celým světem.
Mireille Mathieu si Prahu oblíbila a pravidelně se sem vrací za svými fanoušky, kteří ji vždy přivítají s otevřenou náručí a velkým nadšením. Právě proto se umělkyně rozhodla své pravděpodobně poslední koncerty v České republice pojmout jako speciální poděkování svému věrnému publiku, které ji celá desetiletí provázelo a podporovalo.
Tyto výjimečné večery v Kongresovém centru Praha tak budou nádherným hudebním zážitkem plným vzpomínek s ikonou francouzské hudební scény. Na pódiu zpěvačku doprovodí více než desítka hudebníků, což slibuje velkolepý zážitek. Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost a přijďte společně vzdát hold legendě francouzského šansonu.