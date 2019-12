Kapela Mirai odstartovala vyprodané podzimní turné a představila nový singl a videoklip s Benem Cristovaem.

Mirai si pro své fanoušky připravili hned dvě malá překvapení. Prvním je videoklip k písni Pojď ke mně blíž, která je součástí nejnovější úspěšné desky Arigató. Druhým jsou termíny jarního turné, které naváže na vyprodanou podzimní sérii koncertů. Mirai svoji novou desku během března představí naživo v dalších devíti městech.

„Koncert v Herálci byl pro nás výjimečný také proto, že byl první a první koncerty tour bývají spontánnější a trochu improvizovanější. Vůbec poprvé v historii Mirai jsme připravili unikátní time kódem řízenou scénu, za kterou stojí Matyáš Vorda a Tomáš Karban, jedni z nejlepších stagedesignerů u nás. Je to opravdu audiovizuální zážitek a do detailu propracovaná show, která je do poslední vteřiny naprogramovaná. Pro nás je takové turné neuvěřitelným zážitkem. Sál byl zaplněný do posledního místa a lidi zpívali spolu s námi. Koncert měl téměř dvě hodiny a my si užili každou vteřinu. Je to nepopsatelná energie. Ostravo, Brno, Praho, těšíme se na vás,“ zaznělo od Mirai.

Jarní turné kapely začne 6. března ve Valašském Meziříčí a skončí 3. dubna ve Zlíně. „Těšíme se, protože není nad klubovou atmosféru,“ komentuje kapela turné, které bude vyjma letních festivalů v roce 2020 na delší dobu jejich posledními sólovými koncerty.

Meet & Greet a podpis karta s možností podpisu a focení s kapelou, Přednostní právo vstupu do sálu o 30 minut dříve, limitovaný počet vstupenek.

ZTP/P DISABLED + doprovod zdarma objednávejte na rezervace@ticketportal.cz s kopii oskenovaného ZTP průkazu.