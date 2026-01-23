Koupit vstupenky
„Na mé hudební cestě jsem se vedle svých domovských kapel potkal s mnoha skvělými muzikanty, které mám rád a vážím si jich. Vtěstnat všechny do jednoho koncertu je nadlidský úkol. Proto jsem se rozhodl přidat druhý narozeninový večer, na který jsem pozval další hosty. Zahrajeme moje skladby v různých interpretacích. Těším se, že si s nimi, a hlavně i s vámi společně užijeme tyto omamné chvíle emocí a tranzu a radosti z hudby,“ zve na svoje narozeninové koncerty Michal Pavlíček.
První večer, 28. ledna, se na pódiu vystřídají Pavlíčkovi nejbližší spoluhráči a kolegové. Vystoupí Bára Basiková, Michael Kocáb, Kamil Střihavka, Ota Balage, Monika Načeva, Vilém Čok a další.
O den později, na přidaném koncertě, se představí další Michalovi přátelé a kolegové Zuzana Michnová, Robert Kodym, Roman Holý, Matěj Ruppert, Robert Křesťan, Tereza Černochová, Tomáš Hájíček, Viktor Dyk, Roman Dragoun, Radek Škarohlíd a další.
Michal Pavlíček, hudební skladatel, kytarista, zpěvák, producent a textař, je spolutvůrcem skupin Pražský výběr, BSP, zakladatelem a autorem hudby skupin Stromboli a Big Heads.
Jako skladatel a interpret se podílel na více než 70 CD a DVD, například Zuzany Michnové, Moniky Načevy, Báry Basikové, Kamila Střihavky, Richarda Müllera či Michaela Kocába.
Složil hudbu k mnoha divadelním představením, jako Akvabely, Velice modrý pták, Višňový sad, Marat Sade, Máj a ke čtyřem muzikálům: Klaun, Excalibur, Obraz Doriana Graye a Dáma s kaméliemi. Je autorem hudby k představením pro Laternu magiku, například Minotaurus č Robot Radius.
Kytaru na hřebík nevěším, slibuje Pavlíček po uvedení do Síně slávy
Napsal hudbu i k mnoha televizním inscenacím a seriálům, například Konec velkých prázdnin, Oběti, Dobrá čtvrť, Místo v životě, Špačkovi v síti času, Cesty domů, Volha nebo Oktopus. Je autorem hudby také k řadě celovečerních filmům: Proč?, Stínu neutečeš, Na půdě aneb kdo má dnes narozeniny, Přijde letos Ježíšek? či Odcházení, za něž byl nominován za hudbu na Českého lva. Cenu pak obdržel za hudbu k filmu Tancuj Matyldo v roce 2024.
Prosadil se též i na zahraniční scéně. Složil symfonickou hudbu k několika baletům, Zvláštní radost žít pro Státní divadlo v Košicích nebo Malý princ pro Slovenské národní divadlo. Pro BBC napsal hudbu k pěti dílům historického seriálu Červený Bedrník a získal nominaci na cenu za nejlepší hudbu na festivalu v Birminghamu, k dětskému seriálu Outlaw a je jedním z autorů hudby k britskému fantasy seriálu Merlin IV.
Pavlíček napsal otevřenou knihu o životě i o hudbě
Ve své sbírce má i několik zlatých desek i hudebních cen Anděl. V roce 2016 byl uveden do síně slávy Akademie populární hudby. V roce 2008 vyšla jeho autobiografická kniha Země vzdálené a v roce 2016 její rozšířené vydání.
Jeho píseň s textem Ivana Hlase Země vzdálená se stala podle ankety diváků televize Óčko Star a čtenářů iDNES.cz největším českým porevolučním hitem.