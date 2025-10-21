Fyzioterapeut a trenér Michal Novotný na semináři naučí, jak vnímat signály těla

  11:54
Fyzioterapeut a kondiční trenér Michal Novotný se na praktickém celodenním semináři Cesta za zdravím v 22. listopadu podělí o své zkušenosti. Odborník, který spolupracoval například s Rafaelem Nadalem, Chrisem Hemsworthem, Orlando Bloomem, Rogerem Federerem, Tomášem Berdychem či fotbalisty Realu Madrid, AC Milán nebo Sparty Praha, rovněž poradí, jak podpořit regeneraci a celkovou odolnost těla.

Fotogalerie7

Fyzioterapeut a kondiční trenér Michal Novotný na semináři poradí, jak vnímat signály těla a pracovat s bolestí | foto: Ticketportal

Praktický seminář v pražské kongresové hale Columna je určen všem, kteří chtějí lépe porozumět svému tělu a naučit se o něj efektivně pečovat.

Ať už sportujete nebo máte sedavé zaměstnání, dozvíte se, jak rozpoznat slabá místa v pohybovém aparátu a jak jim předcházet pomocí jednoduchých principů, přímo vytvořených Michalem Novotným. Cílem je podpořit dlouhodobé zdraví a pohybovou pohodu bez zbytečných komplikací.

Fyzioterapeut a kondiční trenér Michal Novotný v Show Jana Krause (26. března 2025)
7 fotografií

Naučíte se, jak vnímat signály těla, pracovat s bolestí a najít rovnováhu mezi výkonem a regenerací.

Michal Novotný představí přístup, který spojuje jeho dlouholeté zkušenosti z práce s vrcholovými sportovci a nejnovější poznatky z fyzioterapie a prevence.

Součástí semináře budou konkrétní kroky, jak podpořit regeneraci a celkovou odolnost těla. Naučíte se praktická cvičení, která můžete zařadit do běžného dne – ať už jde o správné dýchání, kvalitní spánek, hydrataci nebo pohybové návyky. Dozvíte se, jak tyto oblasti ovlivňují vaše zdraví a výkonnost, a jak je propojit do smysluplného celku.

