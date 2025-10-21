Koupit vstupenky
Praktický seminář v pražské kongresové hale Columna je určen všem, kteří chtějí lépe porozumět svému tělu a naučit se o něj efektivně pečovat.
Ať už sportujete nebo máte sedavé zaměstnání, dozvíte se, jak rozpoznat slabá místa v pohybovém aparátu a jak jim předcházet pomocí jednoduchých principů, přímo vytvořených Michalem Novotným. Cílem je podpořit dlouhodobé zdraví a pohybovou pohodu bez zbytečných komplikací.
Naučíte se, jak vnímat signály těla, pracovat s bolestí a najít rovnováhu mezi výkonem a regenerací.
Michal Novotný představí přístup, který spojuje jeho dlouholeté zkušenosti z práce s vrcholovými sportovci a nejnovější poznatky z fyzioterapie a prevence.
Součástí semináře budou konkrétní kroky, jak podpořit regeneraci a celkovou odolnost těla. Naučíte se praktická cvičení, která můžete zařadit do běžného dne – ať už jde o správné dýchání, kvalitní spánek, hydrataci nebo pohybové návyky. Dozvíte se, jak tyto oblasti ovlivňují vaše zdraví a výkonnost, a jak je propojit do smysluplného celku.