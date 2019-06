MenART 2019: NA AUTORSKÉ CESTĚ

MenART 2019 PRO SMETANOVU LITOMYŠL

Vyvrcholení I. ročníku ročního stipendijního projektu mentoringu uměleckého vzdělávání MenART, který podporuje talenty a propojuje je s aktivními umělci



15:30 NA AUTORSKÉ CESTĚ

Studenti Beaty Hlavenkové a Terezie Kovalové představí především žánrově pestrou autorskou tvorbu, zahrnující vlastní skladbičky, samplovaní i výlety do světa jazzu. Studenti Lenky Nové akcentují autentický přístup, hledají vlastní originál především v interpretaci české písně.



Počet přestávek: 0 | Předpokládaný konec: 16:45

90 Kč | 50% sleva pro děti, které nedosáhly věku 15 let, a pro studenty



Vstupenky: Zámek Litomyšl - Informační centrum, prodejní místa Ticketportal

Sleva 50% pro držitele průkazu ZTP, pro držitele průkazu ZTP/P a pro jednu osobu jako doprovod držitele průkazu ZTP/P. Spolu se zlevněnou vstupenkou je třeba při vstupu do místa konání pořadu předložit průkaz ZTP nebo ZTP/P. Slevu nelze kombinovat s jinými slevami.