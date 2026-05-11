Marian Vojtko slaví 25 let na scéně. S turné Muzikály mého života připomíná slavné melodie

Přední muzikálový tenor Marian Vojtko slaví čtvrtstoletí na jevišti. Proto se speciálním koncertním turné Muzikály mého života vyrazil po celém Česku. V dubnu vyprodal sál v Pardubicích a dále zavítá do Plzně, Brna, Českých Budějovic i pražské Lucerny. Přijďte si užít večer s nezapomenutelnými hitů z muzikálů, v nichž Vojtko ztvárnil hlavní role. Příznivci muzikálů se mohou těšit nejen na slavné melodie ale i milé hosty.

Tenor Marian Vojtko slaví čtvrtstoletí na jevišti a se speciálním koncertním turné Muzikály mého života vyrazil po celém Česku

„Byl jsem velice překvapen, kolik lidi se mnou zpívalo. Úžasné obecenstvo a pak potlesk ve stoje. Po vystoupeni ještě hodinové foceni a povídaní s fanynkami. Co víc si přát na zahajovacím koncertu k turné. Moc děkuji a těším se na další,“ prozradil zpěvák.

Diváky speciálních koncertů čeká průřez bohatou kariérou Mariana Vojtka a známé skladby za doprovodu živého orchestru. Během koncertu tenorista povypráví i vtipné historky z muzikálů.

Koncerty v Brně a v pražské Lucerně ozdobí zpěvákova dlouholetá kamarádka a držitelka ceny Thálie Monika Absolonová. Do Českých Budějovic pak zpěvák pozval kolegyni, operní a muzikálovou zpěvačku, Michaelu Štikovou - Gemrotovou.

Marian Vojtko patří mezi naše přední muzikálové hvězdy. Kariéru odstartoval v legendárním muzikálu Karla Svobody Monte Cristo. Zásadní pak byla titulní dvojrole z roku 2004, v muzikálu amerického skladatele Franka Wildhorna, Jekyll & Hyde, které uvádělo Hudební divadlo Karlín.

V současnosti má Marian Vojtko stálé angažmá v divadlech Broadway, Hybernia a GOJA Music Hall. Je obsazován v muzikálech Fantom opery, Ples upírů, Bídníci, Kleopatra, Mona Lisa, Golem, Tři mušketýři, Angelika, Muž se železnou maskou, Troja nebo v obnoveném uvedení muzikálu Dracula.

