Lord of the Dance přijedou oslavit výročí, v Brně budou dvě představení

8:48

Irská taneční show Lord of the Dance opět zavítá po více než tříleté pauze na přelomu listopadu a prosince 2022 do České republiky. Přijíždí s jubilejní show Lord of the Dance: 25 Years of Standing Ovations. Vstupenky na vystoupení v Brně jsou již vyprodány, a proto, po dohodě se souborem, pořadatelé přidali odpolední představení.