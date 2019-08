Amfiteátr Loket: 50°11'18.142"N, 12°45'12.109"E

sledujte LÉTO POD HRADEM LOKET!

Letní kino Amfiteátr Loket: BOHEMIAN RHAPSODY

Film o britské hudební skupině QUEEN je nejúspěšnějším film poslední doby. Zobrazuje období patnácti let od založení Queen až po jejich koncert Live Aid, šest let před smrtí zpěváka skupiny Freddieho Mercuryho.

Hlavní role hrají Rami Malek (Freddie Mercury), Ben Hardy, Gwilym Lee, Joseph Mazzello, Allen Leech a Lucy Boynton.

Film se setkává s obrovským diváckým úspěchem, s rozpočtem okolo 50 milionů dolarů vydělal celosvětově přes 800 milionů dolarů a tím se stal 7. nejvýdělečnějším filmem roku 2018 na světě a prvním v životopisném a dramatickém žánru.

V lednu 2019 získal cenu Zlatý glóbus v kategoriích nejlepší film (drama) a nejlepší mužský herecký výkon (drama) (Rami Malek). Kromě toho byl nominován na 5 Oscarů, a to včetně kategorií nejlepší film a nejlepší herec v hlavní roli (pro Ramiho Maleka).

Nenechte si ujít filmový megahit pod hradem Loket!

FB: https://www.facebook.com/events/235288960674258/

VSTUPNÉ: 70 Kč (předprodej) / 90 Kč (v den konání a na místě)

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete

zakoupit a vytisknout on-line přímo na ticketportal.cz-HOMEtickets!!

Další info:

slevy NE / bezbariérový přístup ANO / vozíčkáři a držitelé průkazu ZTP/P zdarma bez vstupenky, rezervace místa na agenturavlny@seznam.cz, doprovod ZTP/P za plnou cenu