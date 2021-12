V Kvantariu můžete cestovat časem, vesmírem či poznávat mořské hlubiny

Virtuální realita je technologie, která návštěvníkům umožní vydat se kamkoli a zažít doposud nepoznané. Nejmodernější zařízení zajistí nejrealističtější zážitek.

V Kvantariu se tak návštěvníci mohou na ploše přes 9 999 metrů čtverečních projet na horské dráze, vydat se mezi dinosaury, projít ulicemi světových metropolí, proletět se ve vesmíru nebo se ponořit pod mořskou hladinu.

Pro milovníky sci-fi je připravena cesta časoprostorem. Díky stroji času se zájemci přenesou do minulosti až do momentu velkého třesku. Zpět do současnosti se pak poutníci dostanou za pomoci průvodců časem. Návrat to ale není snadný, takže není vyloučeno, že někdo v časoprostoru uvízne.

Kromě neomezené zábavy pro celou rodinu Kvantario nabízí i několik restaurací a obchod s virtuální realitou.

S ohledem na používané technologie se nedoporučuje vstup s dětmi mladšími tří let. Vstupenka Dítě je určena pro děti menší než 110 centimetrů.

Sci-fi a VR park Kvantario je plně bezbariérový.

Dárkový kupon

Dárkový kupón slouží k výběru konkrétního dne vstupu do Kvantaria. Lze ho použít výhradně online na www.ticketportal.cz nebo www.kvantario.cz na termíny do 17. 4. 2022 včetně. Po výběru vstupenek odpovídající hodnoty a zadání kódu uvedeném na kuponu se vybraná vstupenka zlevní na nula korun.