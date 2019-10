Keane se vrací po pauze v plné síle, novou desku představí i v Praze

Keane se vrátili po čtyřleté pauze s novou energií. V létě nadchli své fanoušky v rámci festivalových vystoupení v Anglii a Evropě a okamžitě vyprodané byly i jejich koncerty v Americe, Francii a Německu, kdy se představili například v pařížském La Maroquinerie či v klubu Lido v Berlíně.

Album Cause and Effect je nástupcem desky Strangeland z roku 2012, která obsahovala úspěšné singly Disconnected a Silenced By The Night. Zrod nového alba byl překvapením i pro samotnou kapelu. Během pauzy zpěvák Tom Chaplin vydal dvě úspěšná sólová alba, ale chyběl mu jeho starý sparingový partner Tim Rice-Oxley.

“Sám jsem se divil, jak moc jsem se nechal tímto tajemným a důležitým vztahem unášet,“ uvedl Tom.

Tim si mezitím procházel vlastními životními boji a zápasy a napsal album plné úžasných osobních písní naplněných humorem i bolestí. Když Tom, baskytarista Jesse Quin a bubeník Richard Hughes písně slyšeli, byli do nich okamžitě vtaženi - jak zvukově, tak i textově. Od tohoto okamžiku kapela našla opět sama sebe, vrátila se do studia a začala opět dělat to, co tak milovala - přivedla nové písně do života a mezi členy došlo opět k propojení.