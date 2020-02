Kchun

Martin Prokeš tenor

Marek Šulc baryton

Atila Vörös, Rudolf Živec videoart

Vladimír Javorský mluvené slovo



Purgatio: Hledání nebe

Tenor Martin Prokeš a baryton Marek Šulc tvoří duo Kchun. Vycházejí z lidského hlasu a společně vzhlížejí k nebesům. Jejich projekt Purgatio je obohacen o video art Rudolfa Živce, který koncertu dodává vizuální dimenzi. Kchun čerpá z Danteho Božské komedie, noří se do hudební a obrazové představy očistce - ospravedlnění, díky kterému máme naději, že budeme přijati do nebe. Průvodci na cestě duchovního hledání jsou jim Jacopo da Bologna, Johannes de Florentia a hudba z kodexu Las Huelgas.

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete

zakoupit on-line přímo na ticketportal.cz a ihned vytisknout - HOMEtickets!!

Další info:

Děti, které nedosáhly věku 6 let, zdarma bez vstupenky a bez nároku na sedadlo, každý jiný návštěvník musí mít vlastní vstupenku / Sleva pro studenty, Sleva pro seniory ve věku 65 let a více, Sleva pro držitele průkazu ZTP a pro držitele průkazu ZTP/P a pro doprovod držitele průkazu ZTP/P (jedna osoba) - cena po slevě je uvedena v označení slevy v nákupním košíku - nárok na slevu je třeba prokázat odpovídajícím dokumentem při vstupu do místa konání / Bezbariérový přístup NEUVEDENO

-TH-