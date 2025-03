Vstup umožněn 19:00





KAYTRANADA vystoupí 7. dubna 2025 v pražském O2 universu



Louis Kevin Celestin, známý pod uměleckým jménem KAYTRANADA, je DJ a producent haitského původu, který působí v Montrealu. Do povědomí veřejnosti se dostal díky virálnímu neoficiálnímu remixu písně Janet Jackson "If". Od té doby se etabloval jako jeden z předních současných DJů a producentů na světě.

Jeho debutové album 99.9% vyšlo v roce 2016 a setkalo se s uznáním kritiky, přičemž získalo Polaris Music Prize a Juno Award za Elektronické album roku v roce 2017. Druhé album BUBBA bylo vydáno na konci roku 2019, debutovalo na #1 v Billboard Electronic Albums Chart a zahrnovalo spolupráce s umělci jako Kali Uchis, SiR, GoldLink, Tinashe, Masego a dalšími. Toto album přineslo KAYTRANADOVI 2 ceny GRAMMY: za Nejlepší taneční album a Nejlepší taneční skladbu (10% ft. Kali Uchis).

V roce 2021 vydal KAYTRANADA EP Intimidated, jehož titulní skladba, spolupráce s H.E.R., se stala hitem a byla představena i v pořadu The Tonight Show With Jimmy Fallon. Od té doby absolvoval turné po celém světě, včetně vystoupení s The Weekndem jako součást turné After Hours Til Dawn. V roce 2023 vydal společné album s Aminém pod pseudonymem Kaytraminé, které získalo uznání od médií jako Billboard, Complex, NPR, Pitchfork, Rolling Stone a dalších.

Pro největší fanoušky jsou připraveny VIP balíčky, které umožní fanouškům zažít show Kaytranady v pražském O2 universu 7. 4. 2025 nezapomenutelným způsobem.

Pressure Premium Seated VIP Balíček v ceně 4 282 Kč obsahuje:

• Vstupenka na sezení v sektoru 102

• Přednostní vstup vchodem č. 2 do O2 universa je umožněn od 18:30

• Exkluzivní VIP tričko Kaytranada

• Památeční VIP laminát a šňůrka na krk

• Možnost nakoupit merch před zahájením koncertu (pokud je k dispozici)

• Personál na místě a výdejní místo merchandise

Timeless Early Entry VIP Balíček v ceně 3 924 Kč obsahuje:

• Vstupenka na stání

• Přednostní vstup vchodem č. 2 do O2 universa je umožněn od 18:30

• Exkluzivní VIP tričko Kaytranada

• Památeční VIP laminát a šňůrka na krk

• Možnost nakoupit merch před zahájením koncertu (pokud je k dispozici)

• Personál na místě a výdejní místo merchandise

Show začíná nejdříve ve 20:00 hod.



Se vstupenkou lze zakoupit Gourmet Experience.

