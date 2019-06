Hudební kalendář 2019: Koncerty světových hvězd, které nesmíte prošvihnout

ČERVEN

Slipknot - 11. června, Praha, O2 arena



Americká devítičlenná úderka se vrací do České republiky po třech letech představit svůj svět šílenství a hrůzy. Poslední studiové album s komplikovaným názvem .5: The Gray Chapter si výborně vedlo ve světových hitparádách.



Def Leppard a Whitesnake - 17. června, Praha, O2 arena

Legendární Def Leppard po čtyřech letech připomenou českým fanouškům zásadní hity své dlouhé kariéry. Na pódiu se vystřídají s Whitesnake, kteří přijedou představit skladby z nové desky Flesh & Blood.



Kiss a ZZ TOP - 19. června, Praha, Eden Aréna

Dvě světové legendy vystoupí v Praze na jednom pódiu. Pro skupinu Kiss to bude definitivně poslední koncert u nás a ZZ Top tu oslaví půl století existence.





Liam Gallagher - 21. - 22. června, Metronome Festival Prague, Výstaviště



Někdejší frontman kultovních Oasis bude v červnu jednou z hvězd pražského Metronome Festivalu. Bude to jeho vůbec první sólový koncert v Česku. Kromě něj na festivalu vystoupí skupiny Morcheeba, Kraftwerk nebo Primal Scream.





Backstreet Boys - 22. června, Praha, O2 arena

Nejúspěšnější boyband všech dob se vrací. Z chlapců jsou muži a venku je nová deska DNA. Tu přijedou představit i do Prahy. Fanynkám ale dopřejí i hity, které je v 90. letech proslavily po celém světě.



Phil Collins - 25. června, Praha, O2 arena

Držitel mnoha ocenění a člen kapely Genesis přijede během turné s názvem Still Not Dead Yet dokázat českému publiku, že ještě nehodlá jít do hudebního důchodu.



Slayer - 25. června, Praha, Tipsport Arena

Další kapela, která se rozhodla ukončit kariéru, je americká thrashmetalová skupina Slayer. V rámci svého Final World Tour se přijedou rozloučit i s českými fanoušky.



Mark Knopfler - 26. června, Praha, O2 arena

Zakladatel skupiny Dire Straits Mark Knopfler je už dvacet let na sólové dráze. V listopadu vydal pohodové album Down the Road Wherever, které přiveze do Prahy. Hity Dire Straits ale nebudou chybět.

ČERVENEC

Ed Sheeran - 7. + 8. července, Praha, letiště Letňany

Nejprodávanější umělec současnosti Ed Sheeran vyprodal obrovskou kapacitu letiště v Letňanech během pár hodin a přidal v Praze ještě jeden koncert. Co do návštěvnosti bude jeho vystoupení bezpochyby událostí roku.



Sting - 12. července, Slavkov u Brna, Zámecká zahrada

To nejlepší ze svojí sólové torby ale i hity skupiny The Police slibuje Sting pro svůj koncert u nás, který nazval jednoduše My Songs.



Rammstein - 16. + 17. července, Praha, Eden Aréna

Německá kapela Rammstein vyrazí v květnu na stadionové turné k nové, deset let očekávané, ale zatím nepojmenované desce. Ta je už hotová a kapela dosud prozradila jen to, že by měla vyjít v dubnu.

SRPEN

Michael Bolton - 9. srpna. Olomouc, Korunní pevnůstka

Dvojnásobný držitel ceny Grammy Michael Bolton si pro svůj jediný koncert v Česku vybral Olomouc. Vystoupí 9. srpna v prostorách Korunní pevnůstky. Zazpívá hity jako When a Man Loves a Woman, ale i nové skladby.



Metallica - 18. srpna, Praha, Letiště Letňany

Metallica navazuje na WorldWired Tour koncerty pod širým nebem. Každý návštěvník dostane ke vstupence aktuální desku Hardwired... to Self-Destruct, na výběr bude buď standardní fyzický nosič nebo digitální verze alba.



Billie Eilish - 20. srpna, O2 arena

Americká zpěvačka měla na svém prvním koncertu v Praze původně vystoupit ve Foru Karlín. Vstupenky se ale vyprodaly tak rychle, že se její koncert musel přesunout do většího prostoru. Její audiovizuální show uvidíte v O2 areně.

The Offspring - 20. srpna, Loket, amfiteátr

Americká punkrocková skupina The Offspring se českému publiku představí v létě v unikátním prostředí amfiteátru, což slibuje neopakovatelnou atmosféru.

ZÁŘÍ

Ariana Grande - 8. září, Praha, O2 arena

Americká zpěvačka Ariana Grande se poprvé v Česku představí se svou deskou Sweetener. Album během prvního víkendu zlomilo rekord na americkém Spotify! S neuvěřitelnými 15 miliony poslechy se Ariana stala nejstreamovanějším ženským interpretem vůbec.



Michael Bublé - 17. září, Praha, O2 arena

Kanadský zpěvák Michael Bublé se během nemoci svého syna rozhodoval, zda skončit s hudební kariérou. Všechno dobře dopadlo a zpěvák se vrátil s deskou Love, kterou přijede představit i do Prahy.

ŘÍJEN

David Garrett - 1. října, Praha, O2 arena

Houslista David Garrett je českému publiku známý hlavně jako hostující hvězda koncertu České filharmonie z roku 2015. Kromě klasických melodií publikum hltá jeho předělávky slavných popových či rockových písní. Garrett se nebojí sáhnout do repertoáru Coldplay, Prince nebo Nirvany.



Eros Ramazzotti - 22. října, Praha, O2 arena

Charismatický italský zpěvák Eros Ramazzotti přijede českým fanouškům představit svou poslední desku Grande! Kromě nových skladeb ale zcela jistě dojde i na největší Ramazzottiho hity jako Cose Della Vita či Piu Bella Cosa.

LISTOPAD

Sarah Brightman - 8. listopadu, Praha, Tipsport Aréna

Nejúspěšnější sopranistka na světě Sarah Brightman vystoupí v Praze s novým albem Hymn, které se okamžitě po vydání vyhouplo na první místo hitparády Billboard v přehledu nejprodávanějších „klasických a klasických crossoverových alb“.



Andrea Bocelli - 30. listopadu, Praha, O2 arena

Andrea Bocelli v Praze kromě klasického repertoáru zazpívá i skladby z nového alba ´Sí´, které oslavuje lásku, rodinu, víru a naději.

PROSINEC

Beth Hart - 6. prosince, Praha, Forum Karlín

Fenomenální americká bluesrocková zpěvačka Beth Hart loni vyprodala pražské Forum Karlín a po velkém úspěchu se sem vrátí i letos.