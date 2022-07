Jistebnický kancionál

Kostelem sv. Mikuláše v Boleticích se ponesou při svíčkách duchovní písně z Jistebnického kancionálu, který je označován za klíčový pramen evropské středověké kultury, a jehož nejznámější částí je zpěv "Ktož jsú boží bojovníci."

Posluchačům jej představí renomovaný a mezinárodně uznávaný ženský vokální soubor Tiburtina Ensemble věnující se především interpretaci gregoriánského chorálu, středověkého vícehlasu a soudobé hudbě. Za téměř 15 let svého působení si soubor vydobyl pevnou pozici v oblasti tzv. historicky poučené interpretace staré hudby a zařadil se mezi špičky ve svém oboru.



Tiburtina Enseble

Délka koncertu 60 minut bez přestávky



