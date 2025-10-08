Jiří Krhut a Štěpán Kozub míří s Tour 2025 do Plzně, Ostravy a Zlína

Koupit vstupenky
Český hudebník a bavič Jiří Krhut spolu s hercem a komikem Štěpánem Kozubem vydali koncem roku 2024 dlouho očekávané druhé album s názvem Přeježděný vztah. Na koncertech zazní písně z tohoto alba, ale také známé krhutokozubovské hity a budete se cítit jak na emocionální houpačce, slibují pořadatelé.
Autorská dvojice si rychle získala srdce posluchačů napříč generacemi. Jejich tvorba obsahuje písně, které se žánrově liší a svými vokály je na albu i koncertech obohacuje písničkářka Barbara Kanyzová a multiinstrumentalista Pavel Sotoniak.
Koncerty Krhuta a Kozuba nebývají často jen a pouze o písničkách, ale protože společným jmenovatelem obou interpretů je neodmyslitelně humor, divák se tak na jejich vystoupeních docela vydatně pobaví a zasměje.
Na Tour 2025 je na většině koncertů doprovodí kapela složená z části členů kapely Bandjeez.
Protože koncerty Krhuta s Kozubem bývají vesměs vyprodané, to v roce 2023 potvrdila i plná osmitisícová Ostravar Aréna a nyní dvakrát vyprodaná Multifunkční hala GONG, očekává se, že i tento jejich zbrusu nový hudební počin přitáhne početné publikum a najde této populární dvojici i spoustu nových fanoušků.