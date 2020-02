JELEN & přátelé - PŘIBYSLAV

Jelen a jeho přátelé se vrací do Přibyslavi. Po úspěšném prvním ročníku společně s Jeleny doma v Přibyslaví vystoupí: MIRAI, VOXEL, Sima Martausová (SK), Martyho banda nebo Kateřina Marie Tichá s kapelou. Novinkou bude vytvoření dětské zony + zvýhodněné vstupné. DĚTI DO 10 LET v doprovodů rodičů ZDARMA. Kapacita areálu bude nastavena na 3000 návštěvníků, doporučujeme proto včasný nákup vstupenek :)



Info pro ZTP/P: osoby ZTP/P dle platného ceníku, doprovod jedné osoby zdarma

pro vozíčkáře místa vyhrazena, bezbariérový přístup zajištěn



Vstupenky můžete zakoupit též on-line, zaplatit na Internetu a ihned vytisknout

v pohodlí svého domova - HOMEtickets!!