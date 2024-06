JELEN & O5 a Radeček, Hvězdný víkend v Lednici

MANNER HVĚZDNÝ VÍKEND V LEDNICI

Užijte si 6. ročník skvělého hudebního festivalu: Hvězdný víkend v Lednici - 16.-17. srpna 2024.

V krásném prostředí zahrad lednického zámku se můžete těšit na skvělou sestavu a spousty dobrého jídla a pití.

Pátek 16. srpna 2024

Od 18:30 vystoupí kapela O5 a Radeček a po dvacáté hodině začíná koncert kapely Jelen.

Můžete se těšit na hity BRA3, Vloupám se, Romantický smyčce nebo velehit Hory. Jeleni zazpívají Magdalénu, V oblacích, nebo Touha a pláč. Zahraje i DJ Radek.

Sobota 17. srpna 2024

PETER NAGY 105 & LENNY

Sobotní program začíná koncertem Lenny v 18:30. Lenny za své debutové album Hearts z roku 2016 získala pět Andělů a od té doby již patří ke stálicím tuzemské popové scény. Mezi její top tracks patří mimo jiné live. laugh. cry, Hell.o či Figure It Out, které na koncertu určitě zazní.

Po osmé hodině vystoupí v narozeninovém koncertu Peter Nagy se skupinou Indigo. Diváci se mohou těšit na nejznámější skladby jako například Kristínka iba spí, Láska je tu s vami, Profesor Indigo, So mnou nikdy nezostárneš, Aj tak sme frajeri, S nohami na stole a mnoho dalších.



Pozor! Dárek na uvítanou!

Ke každé vstupence na sedadlo v prvních třech řadách na Vás čeká pozornost Partnerů festivalu, lahvička vína Chateau Valtice a dáreček od Manner.



Neváhejte s nákupem! Kapacita areálu je omezená!

Kromě omezeného počtu vstupenek k sezení lze zakoupit vstupenky na stání, nyní za zvýhodněnou předprodejní cenu 690 Kč, od 01.06.2024 za 750 Kč.

Máte se na co těšit, čeká vás pestrý víkendový program pro každého. Doporučujeme vstupenky kupovat s předstihem, protože kapacita zámeckého areálu je omezena.

Omezenou kapacitou pro vás zajištujeme příjemné romantické prostředí a pohodovou atmosféru.

Více informací o festivalu na www.hvezdnyvikend.cz



Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz - eTtickets!!

Další info:

vstup možný od 17 hodin / začátek koncertů 18:30 / v areálu bude zajištěn prodej občerstvení

koncert se koná za každého počasí / zákaz vnášení deštníků do areálu, doporučeny pláštěnky

slevy NE / bezbariérový přístup ANO

Za vstupenky zakoupené mimo síť Ticketportal se neručí, vstupenky jsou kontrolovány pomocí načtení čárového kódu, vstupenka s opakovaným čárovým kódem je považována za neplatnou, přitom se nerozlišuje originál a neplatná kopie.

