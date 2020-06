Hvězdné léto pod žižkovskou věží představí Havelku, Kluse i divadelní novinky

„Provozování divadla letos připomíná vojenské manévry, kdy se situace na bojišti mění každým okamžikem,“ svěřil se producent a majitel Divadla Kalich Michal Kocourek.

Vrací se Zločin v Posázavském Pacifiku

Letošní ročník Hvězdného léta pod žižkovskou věží se ponese opět v rytmu šlágrů první republiky, a to díky inscenacím a koncertům Ondřeje Havelky. Ve středu 1. července se totiž vrátí pod hlavičku Divadla Kalich trampská hudební retrokomedie Zločin v Posázavském Pacifiku, kterou divadlo s úspěchem uvádělo od jara 2011 do jara 2016.

Ondřej Havelka ji napsal společně s Martinem Vačkářem, režíroval ji a nyní se také představí v jedné z hlavních rolí vedle Jaroslavy Kretschmerové, Petra Halíčka, Martina Zbrožka, Rozálie Havelkové, Vojtěcha Havelky a dalších.

„Tehdy jsem dostal nápad, že bychom mohli zkusit žánr, který jsem dosud příliš neprobádal, to jest české trampské a kovbojské písně dvacátých a třicátých let. Tak jsme začali hledat námět, ale moc se toho nedělo. Po nějakém čase jsme to s Martinem Vačkářem zase probírali a já jsem plácnul: Co kdyby se to jmenovalo Zločin v Posázavském Pacifiku, to by mohlo táhnout, zkus k tomu vymyslet nějaký děj. A stalo se. Čili hudební žánr určil téma, já osobně jsem k trampingu velmi zdrženlivý. Klepat kosu ve spacáku a ještě k tomu jej sdílet s mravenci, to není nic pro mě,“ svěřil se Ondřej Havelka.

Na pražskou divadelní scénu se během Hvězdného léta vrátí také další Havelkova úspěšná hudební inscenace, populární Saturnin s Jiřím Hánou v titulní roli, původně z repertoáru Divadla ABC. A na programu letní scény se objeví i dva koncerty Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers.

Novinka z čekárny psychiatrie

Novinkou na programu Hvězdného léta bude premiéra Komorního divadla Kalich s názvem TIK TIK francouzského autora, režiséra a humoristy Laurenta Baffie. Její hrdinové se scházejí v čekárně psychiatra, neboť každý z nich trpí svým „tikem“. Autor bravurně ovládá proměny nálad, humor, který neomylně vyvolává smích, a nakonec i dojetí nad lidmi, kteří potřebují lidský vztah. Nápaditě zvládl i překvapivý závěr hry.

Svými netradičními postavami připravil velké herecké příležitosti pro Terezu Kostkovou, Kristýnu Frejovou, Evu Josefíkovou, Josefa Poláška, Václava Knopa, Jaromíra Noska. Režisérem inscenace je Jakub Nvota.

Novou pražskou letní scénu v Mahlerových sadech pod žižkovskou věží loni navštívilo přes 24 tisíc diváků. „Rád přiznávám, že ohlasy a návštěvnost prvního ročníku Hvězdného léta předčily moje očekávání a ty nejsmělejší sny. Nejvíc mě těší, že dle všeho se diváci i herci na naší letní scéně cítili dobře. Přípravu letošního ročníku jsme samozřejmě s veškerou vážností podřídili celospolečenské situaci, takže jsme připravili řadu nezbytných hygienických a bezpečnostních opatření, aby se u nás mohli diváci bavit bez obav,“ těší se Kocourek.

Prostory amfiteátru pod žižkovskou věží se budou pravidelně dezinfikovány jak běžným způsobem, tak rovněž přístroji čistící areál od virů ozónem.

„Kultura je pro mě zároveň symbolem návratu společnosti k normálnímu životu. Věřím, že lidé budou chtít v hledištích divadel zrelaxovat, zase se pobavit. Už naše babičky věděly, že veselá mysl je půl zdraví. Pamatuji si na několik let starý rozhovor s naší přední imunoložkou Blankou Říhovou, v němž na posílení imunity doporučuje kilo pomerančů a návštěvu divadla. Po tom všem, co máme všichni za sebou, je čas na to začít si léčit duši,“ doplnil majitel Divadla Kalich Michal Kocourek.

Poslední představení uvede Hvězdné léto pod žižkovskou věží 2. září.