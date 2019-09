Hudební diář: Do Prahy míří Ariana Grande a začnou se prodávat lístky na Blunta

Ariana Grande vystoupí ve středu v pražské O2 areně. Bude to její úplně první vystoupení v Česku a představí na něm desku Sweetener, která během prvního víkendu zlomila rekord na americkém Spotify. Koncert budou provázet přísná bezpečnostní opatření, které zpěvaččin tým zavedl po bombovím útoku v Manchesteru v roce 2017. Do arény nesmí fanoušci vstoupit s žádným neprůhledným zavazadlem, ani s peněženkou nebo ledvinkou. Všechny věci musí být v průhledném obalu a ten nesmí být větší než formát A4. Vstupenky najdete zde.

Ve stejný den se v Plzni představí držitelé Grammy Evanescence v čele s charismatickou zpěvačkou a pianistkou Amy Lee. Americká skupina vystoupí v Depo 2015. Ve čtvrtek se pak přesune do Brna a své hity My Immortal nebo Bring Me To Life zahraje i v hale Vodova. Od nás pak zamíří Evanescence na Slovrensko, kde vystoupí v sobotu v Trnavě.

V pátek začne předprodej vstupenek na koncert britského zpěváka Jamese Blunta, který vydá na konci října novou desku Once Upon A Mind a příští rok ji přijede představit i k nám. Vystoupí 6. března ve sportovní areně na Výstavišti. Vstupenky najdete od pátku zde.

V prodeji už jsou také vstupenky na koncert skupiny Algiers, který proběhne 21. února v pražském Lucerna Music Baru. Naposledy tu vystoupili před rokem. Mezitím obletěli téměř celý svět, zahráli si na největších hudebních festivalech včetně Glastonbury a jejich hvězda nezadržitelně stoupá. Čtveřice pocházející z Londýna, Atlanty i New Yorku hraje něco, co kombinuje jižanský rap, severní soul, gospel, ale i IDM, industriál, grime a další hudební žánry.

V pátek a sobotu se rozloučíme s létem poslední zastávkou putovního festivalu Létofest. Ten uzavře sezónu v Liberci a vystoupí na něm opět skupiny Monkey Business, Wanastowi Vjecy, Pražský výběr a interpreti Tomáš Klus, Xindl X a další.