Hudební kalendář 2019: Největší letní festivaly v Česku

KVĚTEN

Different festival - 25. května, Plzeň, OC Plzeň Plaza

Od současného EDM přes hi-tech minimal až po pohodový chill-out. To je nabídka festivalu Different. Na dvou pódiích se představí celkem 16 dýdžejů z celého světa. Headlinery budou nizozemský DJ Dannic a portugalský DJ Kura, pro které to bude vůbec první vystoupení v České republice.



United Islands of Prague - 31. května až 1. června, Praha, Karlín

Vstup volný

16. ročník multižánrového festivalu se odehraje v britském duchu. Na mnoha hudebních pódiích vystoupí přes 100 interpretů.

ČERVEN

Maloskalská noc - 1. června, Český ráj Malá Skála

Rodinný festival má připraveny atrakce pro děti už od rána. Vystoupí tu řada hudebních hvězd jako Ben Cristovao, Petr Kolář, Lipo, Walda Gang, Doctor PP a další.



Okoř se šťávou - 1. června, Okoř, podhradí

Jednodenní festival české muziky pod zříceninou hradu Okoř letos nabídne skupiny Škwor, České srdce, Rybičky 48, Mirai nebo Michala Hrůzu se svou kapelou.



ČESKOSLOVENSKÝ Rockfest - 8. června, Brno, Fotbalový stadion za Lužánkami

Tublatanka, Metalinda, Vitacit, Citron, Láďa Křížek, Aleš Brichta a další rockové hvězdy bývalého Československa se sejdou v Brně a oslaví třicet let od sametové revoluce na ČESKOSLOVENSKÉM Rockfestu.



Topfest - 8. června, Slavkov u Brna, Zámecký park

Topfest letos nabídne kapely Šwor, Mandrage, Jelen Walda Gang a další. Vystoupí tu taky Marpo s TroubleGangem a zpěvačka Lenny.



Votvírák - 14. až 16. června, Milovice u Mladé Boleslavi, letiště

Největší multižánrový festival zaměřený na českou a slovenskou tvorbu nabídne letos osvědčené stálice, jako jsou kapely Kryštof, Divokej Bill, Mandrage, Sto zvířat, Wohnout, Vypsaná fixa a další. Premiéru tu bude mít Hana Zagorová, Těžkej Pokondr, Gaia Mesiah nebo David Stypka.



Metronome Festival - 21. až 22. června, Praha Holešovice, Výstaviště

Pražský festival letos přivítá zakladatele Oasis Liama Gallaghera, skupiny Morcheeba, Primal Scream, Kraftwerk a z českých kapel třeba Pražský výběr nebo Khoibu.



Přeštěnice - 28. až 29. června, Přeštěnice u Milevska

Festival uprostřed lesů a luk potěší fanoušky české muziky. Vystoupí tu skupiny Divokej Bill, Čechomor, Wohnout, Harlej, Škwor nebo zpěvák Sebastian.

ČERVENEC

Rock for People - 4. až 6. července, Hradec Králové

V Hradci vystoupí Bring Me the Horizon, Franz Ferdinand, Kodaline, The Subways, Vypsaná fixa, Mig 21, Cocotte Minute a mnoho dalších.



Masters of Rock - 11. až 14. července, Vizovice, areál likérky Rudolf Jelínek

Na 17. ročník populárního rockového festivalu míří Avantasia, Within Temptation, Dream Theater, Steel Panther, Soulfly a další.



Hrady CZ - 12. července až 24. srpna, Točník, Kunětická hora, Švihov, Bezděz, Rožmberk nad Vltavou, Veveří, Hradec nad Moravicí, Bouzov

Putovní festival navštíví během letních prázdnin pět českých a tři moravské hrady. Vystoupí tu Anna K., Arakain s Lucií Bílou, Kryštof, Kamil Střihavka, No Name, Mirai a další.



Létofest - 12. července až 7. září, Pardubice, České Budějovice, Olomouc, Ostrava, Brno, Plzeň, Karlovy Vary, Liberec

Putovní festival nabídne Tomáše Kluse, Anetu Langerovou, skupiny Monkey Business, Wanastowi Vjecy, Pražský výběr, Mňága a Žďorp a další.



Slavkov Open - 13. července, Slavkov u Brna, zámecká zahrada

Idoly náctiletých Marcus & Martinus vynahradí českým fanouškům loňský zrušený pražský koncert. Předskočí jim skupina Slza a finalista českého kola Eurovize Tomáš Boček.



Mighty Sounds - 12. až 14. července, Tábor, Čápův dvůr



Jedinečný ska, reggae a punk festival nabízí to nejlepší z žánrů a k tomu luxusní zázemí. Jako jeden z mála má i divadelní stage, na které se střídají divadla i menší hudební projekty. Letos přijedou While She Sleeps, Turbonegro, The Skatalites, Dog Eat Dog a další.



Colours of Ostrava - 17. až 20. července, Ostrava, Dolní Vítkovice

Program nabídne na dvaceti scénách přes 350 programových bodů – vedle koncertů také diskuse, divadla, workshopy, filmy, výtvarné instalace a další doprovodné aktivity. Přijedou The Cure, Florence + The Machine, Rag’n’Bone Man, Zaz, Rosalía, Mo, Tom Walker a další.



Camp festival - 19. a 20. července, Dubňany u Hodonína, Camp Josef

Dubňany u Hodonína se v červenci stanou dějištěm dvoudenního festivalu elektronické muziky. V Campu Josef vystoupí světové hvězdy jako jsou Alan Walker nebo Brooks.



Sázavafest - 25. až 27. července, Světlá nad Sázavou

Na festivalu vystoupí skupiny Kryštof, Tři sestry, Divokej Bill, IMT Smile, Mirai, Rybičky 48 a zpěváci David Koller, Marek Ztracený a další.



Benátská! s Impulsem - 25. až 28. července, Liberec, areál Vesec

Festival láká na největší hvězdy české i slovenské hudební scény, jako jsou Karel Gott, Richard Müller, Chinaski, Čechomor, No Name, Ben Cristovao a další.

SRPEN

Let It Roll - 1. až 3. srpna, Milovice, letiště

Na největším drum and bass festivalu vystoupí Pendulum, Andy C, Noisia, High Contrast a další.



Brutal Assault - 7. až 10. srpna, Jaroměř, pevnost Josefov

Během čtyř dnů vystoupí v prostorách josefovské vojenské pevnosti na pěti pódiích 130 kapel. Mezi nimi Anthrax, Emperor, Testament, Hypocrisy a další.



Hip Hop Kemp - 15. až 17. srpna Hradec Králové

Na největším hip-hopovém festivalu u nás vystoupí Tech N9ne, Pharoahe Monch, Kontrafakt, Masta Ace a Marco Polo, Smif-N-Wessun, The Alchemist, Clear Soul Forces a další.



Kryštof festivaly - 23. srpna, Sokolov, koupaliště Michal

Za sluncem může na koupaliště Michal vyrazit celá rodina. Festival je vhodný i pro děti a v nabídce je i výhodné rodinné vstupné. Připraveny jsou koncerty populárních českých kapel Post-It, Th!s s Vojtou Kotkem, Kryštof a Mirai. Vystoupí tu taky Jaroslav Uhlíř s kapelou.



Rock for Churchill - 30. až 31. srpna, Vroutek, areál Myslivna

Ve Vroutku letos uvidíte Dub FX, Skindred, Yungblud, J.A.R., Stromboli, Horkýže Slíže, United Flavour a další.