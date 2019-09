Hudební diář: Praha žije hip hopem a do prodeje jdou lístky na Culluma

Čtvrtek 12. září - Helena Vondráčková

Vstupenky na iDNES Ticket

Helena Vondráčková vyjíždí ve čtvrtek na podzimní část svého turné Dlouhá noc live. Začne v Ústí nad Labem. Turné vyvrcholí vánočním koncertem 22. prosince ve Velkém sále pražské Lucerny.

Pátek 13. září - Hip Hop Žije, Průmyslový palác Praha

Vstupenky na iDNES Ticket

Festival Hip Hop Žije kromě Bratislavy a Ostravy ovládne i Prahu. Přijede špička slovenské rapové scény, ale nebudou chybět ani domácí umělci. Skupina PSH tu dokonce představí svou novou desku Debut.

Pátek 13. září - Jamie Cullum

Zpěváka a klavírista Jamie Cullum nadchl české publikum už dvakrát na festivalu Colours of Ostrava. Příští rok přijede i do Prahy. Vystoupí 12. května v novém prostoru O2 universum. V pátek jdou do prodeje vstupenky.

Sobota 14. září - Kamiq You Fest, Průmyslový palác Praha

Vstupenky na iDNES Ticket

Festivalovou sezónu definitivně uzavře Kamiq You Fest, který proběhne v sobotu v Průmyslovém paláci v Praze. Na festivalu spojujícím hudbu, youtubering, gaming, módu a sport, vystoupí kromě nejznámějších českých youtuberů Leoš Mareš, Mikolas Josef, Vojta D. a další.

Sobota 14. září - Kabát, Plzeň



Skupina Kabát v sobotu uzavře svoje Po čertech velký turné v plzeňském amfiteátru Lochotín. Zazní největší hity. Kapela slibuje monstrózní propracovanou show, a nekompromisní zvuk.