Kapela v rámci ní vystoupí v 13 evropských městech, mezi kterými nebude chybět například Londýn, Vídeň, Varšava, Mnichov nebo Dublin. Své největší hity Guns N‘ Roses představí opět i před pražským publikem - na letiště v Letňanech se kapela vrátí po třech letech.

Guns N‘ Roses na evropský kontinent dorazí potřetí od zahájení turné Not In This Lifetime v roce 2016, během kterého doposud odehráli 160 koncertů pro více jak 5,5 milionu fanoušků po celém světě. Jen v Evropě jejich show navštívilo přes 1,6 milionu návštěvníků a turné se stalo i třetím nejvýdělečnějším v hudební historii.

Guns N‘ Roses, jejichž začátky sahají do roku 1985, se nesmazatelně zapsali do rychle se rozvíjející rockové scény v Los Angeles. Dva roky po svém vzniku zaujali celý svět svojí nahrávkou Appetite for Destruction, která se stala nejprodávanějším americkým debutem všech dob, a kterého se po celém světě prodalo více jak 30 milionů kopií. V roce 1991 následovala sedminásobně platinová alba Use Your Illusion I a Use Your Illusion II, která krátce po vydání obsadila první dvě příčky žebříčku Billboard Top 200. V průběhu uplynulého desetiletí Guns N' Roses vyprodávali koncerty a byli hvězdami festivalů po celém světě, kde vystupovali na podporu platinové nahrávky Chinese Democracy. Legendární skupina, která doposud vydala šest studiových nahrávek, je jednou z nejdůležitějších a nejvlivnějších kapel v hudební historii a v rámci svých koncertů nadchla miliony fanoušků po celém světě. Guns N 'Roses jsou: Axl Rose (zpěv, piano), Duff McKagan (basa), Slash (sólová kytara), Dizzy Reed (klávesy), Richard Fortus (rytmická kytara), Frank Ferrer (bicí) a Melissa Reese (klávesy).

