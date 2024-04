Gregory Porter v listopadu zaplní svým sametovým hlasem pražské O2 universum

Rodák z Kalifornie, který se v roce 2004 usadil v Brooklynu, již v mládí podlehl kouzlu jazzu a v průběhu let se vyprofiloval mezi nejuznávanější americké jazzové umělce.

Za svou hudební kariéru Gregory Porter získal dvě ocenění Grammy za alba „Take Me to the Alley“ z roku 2016 a „Liquid Spirit“ z roku 2013, a sedm nominací Grammy. Jeho posledním vydaným albem je „All Rise“ v roce 2020, které znamenalo dosud poslední sedmou nominaci Grammy.

Během pražského koncertu zahraje v jeho doprovodné kapele i původně brněnský jazzový klávesista a hráč na Hammondovy varhany Ondřej Pivec. Přestože už od pětadvaceti let žije a působí v USA, začala jeho spolupráce s Gregory Porterem v roce 2013 v Čechách, když se setkali v rámci festivalu Struny podzimu. Za podíl na Porterově albu „Take Me To The Alley“ v roce 2017 také získal cenu Grammy.

Společně dále stanuli na pódiu vyprodané Royal Albert Hall v Londýně i na světoznámém Glastonbury, hráli také v pořadu klavíristy Joolse Hollanda v hlavním vysílacím čase na BBC.

