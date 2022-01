Goldoni po ostravsku - Tomáš Svoboda

Tomáš Svoboda: GOLDONI PO OSTRAVSKU aneb Sluha dvou pánů

Režie Tomáš Svoboda

Adaptace Tomáš Svoboda

Dramaturgie Adam Gold

Úprava textu Adam Gold

Scéna Nikola Tempír

Kostýmy Lenka Odvárková

Hudba Jiří Hájek

Pohybová spolupráce Jana Ryšlavá





"A proč by člověk nemohl sloužit dvěma pánům naráz? Brát dva platy, dvoje stravenky... A mít dvakrát dovolenou! No, radši asi v jednom termínu."



Ostravská adaptace slavné Goldoniho komedie Sluha dvou pánů.

Děj hry je zasazen do Ostravy, postavy mluví současným jazykem, navíc okořeněným krásami rozličných českých dialektů. Inscenace vychází z původní komediální hravosti a důvtipné drzosti, které jsou charakteristické pro žánr commedie dell’arte. V centru podívané plné veselých záměn a nedorozumění se ocitá vychytralý asistent Truf. Pomáhá rozplétat milostné zápletky, umí, vyřeší, odpracuje, a ještě si stihne odpočinout. Tak kdo by nechtěl využívat benefitů od dvou zaměstnavatelů? Jen zařídit, aby to dlouho neprasklo! Těšte se na světovou specialitu – jedinečný ostravský recept na pravé italské těstoviny goldóni!

Světová premiéra 18.09. 2021, Divadlo Antonína Dvořáka



Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit a vytisknout online na ticketportal.cz - HOMEtickets!



NÁRODNÍ DIVADLO MORAVSKOSLEZSKÉ

PROGRAM NA TICKETPORTAL.CZ