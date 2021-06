Galerie Tančící dům - VÝSTAVA PRAHA DEKADENTNÍ

VZHLEDEM K VÝVOJI EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE SE KONÁNÍ VÝSTAVY POSOUVÁ NA NOVÝ TERMÍN

NOVĚ 11.5.2020 - 31.3.2022 od 09:00 do 19:00 hod

ZAKOUPENÉ VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI

Galerie Tančící dům otevírá svoji nejkontroverznější výstavu, která návštěvníky pobouří i vzdělá, Výstava zavede návštěvníky do veřejných domů první republiky, ukáže vkusnou nahotu aktů první poloviny 20. století. a to v kontrastu se zakázanou československou pornografií 70. a 80. let. Nechybí ani první erotické pomůcky vyráběné v Československu, samostatnou kapitolou expozice je život sexuálních menšin u nás od Rakouska-Uherska až po sametovou revoluci. Součástí výstavy je i expozice dobového dámského spodního prádla průřezem celého 20. století. Výstava potrvá do 31.3.2022.

Výstava je přístupná od 15 let, případně pro mladší návštěvníky necháváme na rozhodnutí na rodičích či zákonných zástupcích.

Zakoupená vstupenka umožňuje jednorázový vstup na výstavu po celou dobu jejího trvání.

Nově je možné ke vstupence na výstavu zakoupit Technický okruh Tančícího domu a jeho nepřístupné prostory. Návštěvníci tak mohou nahlédnout i do systému vzduchotechniky či topného systému domu. Prohlídka má celkem 5 částí a začíná ve strojovně ve druhém podzemním podlaží a končí na střeše. Zpřístupněna bude i nová terasa s neobvyklým výhledem na Pražský hrad a pohledem do vnitrobloku na byt, kde žil Václav Havel.

Vstupeny na technický okruh Tančícího domu budou k dostání od 18.6. do 3.10.2021.

Vstupenky na Techcický okruh si můžete přidat do košíku při nákupu ke vstupence na výstavu.

Zakoupená vstupenka umožňuje jednorázový vstup na výstavu po celou dobu jejího trvání.